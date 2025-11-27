Language
    पश्चिमी सिंहभूम में जन वितरण प्रणाली को मिलेगी नई रफ्तार, राज्य में पहली बार चाईबासा में शुरू हुआ 4जी E-POSH वितरण

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:20 PM (IST)

    चाईबासा में राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने 4जी ई-पॉश मशीन का वितरण शुरू किया। पश्चिमी सिंहभूम पहला जिला है जहाँ यह योजना शुरू हुई है। कमजोर नेटवर्क के कारण राशन वितरण में होने वाली समस्या को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई मशीनों से ई-केवाईसी अपडेट होगा और राशन वितरण में लगने वाला समय भी कम होगा, जिससे लगभग 4 लाख लोगों को फायदा होगा।

    गुरुवार को चाईबासा जिला परिषद सभागार में 4जी E-POSH मशीन का वितरण करते परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने चाईबासा जिला परिषद सभागार में गुरुवार को बहुप्रतीक्षित 4जी E-POSH मशीन का वितरण शुरू किया। झारखंड में पहली बार पश्चिमी सिंहभूम जिले में योजना शुरू हुई है। 

    मंत्री ने बताया कि कमजाेर नेटवर्क के कारण जिले में राशन वितरण में सबसे अधिक समस्या होती है। इसी वजह से 4जी ई-पॉश मशीन का वितरण सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम में आरंभ किया गया है, ताकि लाभुकों और दुकानदारों को राहत मिल सके।


    सदर, खूंटपानी व चाईबासा नप के दुकानदारों को मिलीं नई मशीनें 

    गुरुवार को चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के 50, चाईबासा प्रखंड क्षेत्र के 57 और खूंटपानी प्रखंड क्षेत्र के 61 जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों के बीच 4जी ई-पॉश मशीनें वितरित की गईं। योजना के तहत जिले में 1230 मशीनें वितरित की जानी हैं।

    मंत्री बिरुवा ने कहा कि पहले उपयोग की जा रही 2जी ई-पॉश मशीनें नेटवर्क समस्या के कारण सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही थीं। इससे राशन वितरण में देरी होती थी और लाभुकों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। 

    जिले में 26 नवंबर से शुरू होगा प्रशिक्षण अभियान 

    जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलखो ने बताया कि राज्यस्तरीय टेंडर प्रक्रिया के तहत चयनित विजनटेक कंपनी की 10 सदस्यीय टीम जिले में तैनात है। टीम 1230 मशीनों के वितरण और उपयोग प्रशिक्षण का कार्य 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक जिले के आठ प्रखंडों में करेगी।  

    उन्होंने कहा कि 4जी ई-पॉश मशीनों से खाद्यान्न वितरण में लगने वाला समय काफी कम होगा। इस कारण समग्र प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएगी। 

    सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने कहा कि सरकार की यह पहल सुदूरवर्ती गांवों तक जन वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी।

    4जी ई-पास मशीन की विशेषताएं 

    नई 4जी मशीनों में दो सिम स्लॉट दिए गए हैं। यदि एक सिम में नेटवर्क बाधित होता है तो दूसरे सिम से तुरंत कार्य किया जा सकेगा। इससे खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी राशन वितरण बाधित नहीं होगा।

    मशीन में वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विकल्प भी है। एक लाभुक को खाद्यान्न वितरण करने में अब मात्र एक मिनट का समय लगेगा।

    इस मशीन में तीन यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं, जिससे इसका संचालन और भी सरल हो गया है। राज्य सरकार की ओर से धोती-साड़ी और ग्रीन कार्ड का वितरण इसी मशीन से होगा। इसके बाद केंद्र सरकार के एनएफएसए तहत पीएस कार्ड और अंत्योदय कार्ड से राशन वितरण किया जाएगा।

    ई-केवाईसी ऑटो अपडेट, 4 लाख लाभुकों को सीधा फायदा 

    पश्चिमी सिंहभूम जिले में बड़ी संख्या में राशन कार्डधारकों का ई-केवाईसी अपडेट नहीं होने से परेशानी होती थी। अधिकारियों ने बताया कि नई 4जी ई-पॉश मशीन में जब कोई लाभुक अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा तो उसका ई-केवाईसी तुरंत अपडेट हो जाएगा।

    अब लाभुकों को ई-केवाईसी अपडेट के लिए आधार केंद्र या अन्य कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिले के लगभग 4 लाख लाभुकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। राशन कार्डधारक खाद्यान्न वितरण वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। 