Indian rail की पहल : Tatanagar, चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशनों में अब मिलेगा 24 घंटे डॉक्टर और दवा की सुविधा
चक्रधरपुर रेल मंडल जल्द ही टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशनों पर 24 घंटे डॉक्टर और दवा की सुविधा शुरू करेगा। आपातकालीन स्थिति में मुफ्त इलाज मिलेगा, जबकि अन्य सेवाओं के लिए शुल्क लगेगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसका स्वागत किया जा रहा है।
आपातकाल में मुफ्त उपचार, आम इलाज पर निर्धारित शुल्क
रेलवे प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपातकालीन हालात में चिकित्सा उपचार पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई यात्री स्टेशन परिसर में घायल हो जाता है या ट्रेन में अस्वस्थ हो जाता है, तो उसे स्टेशन पर ही तत्काल Free of cost प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।
रेल मंडल प्रशासन ने बताया कि इस सुविधा को लागू करने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार नए साल के आगमन के साथ ही यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी।
घोषणा के बाद यात्रियों में खासा उत्साह देखने है। रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इन स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध होने से दुर्घटना या बीमारी के दौरान मदद मिलेगी। यात्रियों के मन में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा।
रेल यात्रियों ने रेलवे प्रशासन के इस निर्णय की भरपूर सराहना की है। उनका कहना है कि इस कदम से रेलवे Traveling अब और सुरक्षित व भरोसेमंद होगी। खासकर बुजुर्ग यात्रियों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए यह सुविधा बेहद लाभदायक साबित होगी।
चक्रधरपुर रेल मंडल के चार प्रमुख स्टेशनों में 24 घंटे डॉक्टर और दवा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेंडर निकाला गया है। स्टेशन में आपातकालीन स्थिति में यात्री का इलाज निश्शुल्क होगा। वहीं ट्रेन या स्टेशन में बीमार हुए यात्री को डाक्टर की सुविधा के लिए 100 रुपये और दवा के लिए एमआरपी रेट का भगुतान करना पड़ेगा।
आदित्य चौधरी , सीनियर डीसीएम चक्रधरपुर रेल मंडल
