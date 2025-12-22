Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घना घना कोहरा और हाथी मूवमेंट के कारण 24 दिसंबर तक 17 MEMU train's रद, यात्रा से पहले देखें अपडेट

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:41 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल ने कोहरे और हाथियों की आवाजाही के कारण 24 दिसंबर तक 17 मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस निर्णय से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने घने कोहरे और रेल लाइन के आसपास जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर 24 दिसंबर तक 17 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। 
     
    इन ट्रेनों के रद होने से रोजाना सफर करने वाले Daily passengers को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेल प्रशासन के अनुसार 18 दिसंबर से ही एहतियातन मेमू ट्रेनों का परिचालन चरणबद्ध तरीके से रद किया जा रहा है। 
     
    रेल लाइन के पास हाथियों की गतिविधि बढ़ने और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसी कारण यह निर्णय लिया गया है। 
     

    24 दिसंबर तक रद रहने वाली मेमू/पैसेंजर ट्रेनें इस प्रकार हैं 

    68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू
    68043/68044 टाटानगर-राउरकेला-टाटानगर मेमू
    18175/18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू
    68029/68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू
    58151/58152 बीरमित्रपुर-बरसुवान-बीरमित्रपुर पैसेंजर
    68125/68126 टाटानगर-बड़बिल-टाटानगर मेमू
    68019/68020 टाटानगर-गुवा-टाटानगर मेमू
    68010/68009 चक्रधरपुर-टाटानगर-चक्रधरपुर मेमू
    68006 टाटानगर-खड़गपुर मेमू

    इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे ने खड़गपुर-टाटानगर मेमू ट्रेन को भी 24 दिसंबर तक रद रखने की घोषणा की है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 68011 खड़गपुर-टाटानगर मेमू का परिचालन 22 से 24 दिसंबर तक रद रहेगा। यह निर्णय रेक की कमी के कारण लिया गया है।

    लगातार मेमू ट्रेनों के रद होने से कार्यालय, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें