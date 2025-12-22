घना घना कोहरा और हाथी मूवमेंट के कारण 24 दिसंबर तक 17 MEMU train's रद, यात्रा से पहले देखें अपडेट
चक्रधरपुर रेल मंडल ने कोहरे और हाथियों की आवाजाही के कारण 24 दिसंबर तक 17 मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस निर्णय से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों ...और पढ़ें
24 दिसंबर तक रद रहने वाली मेमू/पैसेंजर ट्रेनें इस प्रकार हैं
68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू
68043/68044 टाटानगर-राउरकेला-टाटानगर मेमू
18175/18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू
68029/68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू
58151/58152 बीरमित्रपुर-बरसुवान-बीरमित्रपुर पैसेंजर
68125/68126 टाटानगर-बड़बिल-टाटानगर मेमू
68019/68020 टाटानगर-गुवा-टाटानगर मेमू
68010/68009 चक्रधरपुर-टाटानगर-चक्रधरपुर मेमू
68006 टाटानगर-खड़गपुर मेमू
इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे ने खड़गपुर-टाटानगर मेमू ट्रेन को भी 24 दिसंबर तक रद रखने की घोषणा की है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 68011 खड़गपुर-टाटानगर मेमू का परिचालन 22 से 24 दिसंबर तक रद रहेगा। यह निर्णय रेक की कमी के कारण लिया गया है।
लगातार मेमू ट्रेनों के रद होने से कार्यालय, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।