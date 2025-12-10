Language
    रेल यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, राज्य रानी सहित 10 एक्सप्रेस ट्रेनें 12-19 दिसंबर तक बदले मार्ग से चलेगी

    By Rupesh Kumar VickyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को 12 से 19 दिसंबर के बीच परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की है। खुर्दा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। खुर्दा रोड डिवीजन के रजतगढ़ स्टेशन पर राष्ट्रीय परिवहन कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली लंबी दूरी की 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को 12 से 19 दिसंबर के बीच विभिन्न तिथियों में परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा कर दी है। ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग से चलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में परिवर्तित मार्ग से चलेगी

    12 से 19 दिसंबर तक राउरकेला से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18117 राउरकेला - गुणुपूर राज्य रानी एक्सप्रेस संबलपुर सिटी, अंगुल, भुवनेश्वर स्टेशन के बजाय परिवर्तित मार्ग संबलपुर, टिटलागढ़, सिंगापूर रोड, विजयनगर होते हुए गुणुपूर स्टेशन तक चलेगी।

    12 से 20 दिसंबर तक गुणुपूर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18118 गुणुपूर-राउरकेला राज्य रानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर,अंगुल, संबलपुर सिटी स्टेशन के बजाय परिवर्तित मार्ग विजयनगर, सिंगापूर रोड, टिटलागढ़, संबलपुर, होते हुए राउरकेला तक चलेगी।

    15, 17 और 19 दिसंबर को शालिमार स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 20831 शामिलार - संबलपुर महिमा गोसाईं एक्सप्रेस खड़गपुर, भद्रक, कपिलास रोड, सलगांव, राजगढ, केरेजंगा की बजाय परिवर्तित मार्ग खड़गपुर, टाटानगर, झारसुगुडा होते हुए संबलपुर तक चलेगी।

    14, 16 और 18 दिसंबर को संबलपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 20832 संबलपुर - शामिलार महिमा गोसाईं एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुडा, टाटानगर, खड़गपुर होते हुए शालिमार स्टेशन तक चलेगी।

    13 दिसंबर को शालिमार स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22803 शालिमार - संबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग खड़गपुर, टाटानगर, झारसुगुडा होते हुए संबलपुर तक च

    12 और 19 दिसंबर को संबलपुर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22804 संबलपुर - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुडा, टाटानगर, खड़गपुर होते हुए शालिमार स्टेशन तक चलेगी।

    12 से 19 दिसंबर तक धनबाद स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 02831 धनबाद - भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग राउरकेला, राजखरसांवा, जरूली, नयागढ,जखापुरा, कटक होते हुए भुवनेश्वर तक चलेगी।

    11 से 19 दिसंबर तक भुवनेश्वर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 02832 भुवनेश्वर - धनबाद स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग कटक, जखपुरा, नयागढ, जरूली, राजखरसांवा, राउरकेला होते हुए धनबाद तक चलेगी।

    13 दिसंबर काे भुवनेश्वर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22805 भुवनेश्वर - आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बरंग, नाराज मर्थापुर, कपिलास रोड,जाजपुर क्योंझर रोड, भद्रक, हिजली, टाटानगर होते हुए आनंद विहार तक चलेगी।

    15 दिसंबर को आनंद विहार स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22806 आनंद विहार टर्मिनल - भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग टाटानगर, हिजली, भद्रक, जाजपुर क्योंझर रोड, कपिलास रोड,नाराज मर्थापुर, बरंग होते हुए भुवनेश्वर तक चलेगी।