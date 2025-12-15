नौकरानी से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, शिकायत के डर से पीट-पीटकर की हत्या; सूटकेस में मिला कंकाल

जागरण टीम, हापुड़/सिमडेगा। यूपी के हापुड़ निवासी एक दंपती को सिमडेगा की युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपित दंपती युवती को घरेलू सहायिका का कार्य कराने के लिए यहां लाया था। पूछताछ में हत्यारोपित युवक ने स्वीकार किया है कि उसने युवती संग दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था।

युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो उसने पत्नी के साथ मिलकर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित दंपती के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा व तीन मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है।

मामले का खुलासा करने में सिमडेगा की ही एक अन्य युवती की अहम भूमिका रही, जो दिल्ली के एक कारोबारी के घर घरेलू सहायक के तौर पर काम करती है। हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि एक दिसंबर को हापुड़ के पिलखुवा थाना क्षेत्र में एनएच-9 के पास रामा अस्पताल के सामने गन्ने के खेत में युवती का सूटकेस में बंद कंकाल मिला था।

पुलिस के दिल्ली निवासी होने की आशंका में पुलिस जांच करते-करते दिल्ली भी पहुंची, जहां थानों में मृतका की पहचान कराने के लिए पोस्टर चस्पा किए गए। विवेक विहार थाना पहुंचने पर हापुड़ पुलिस को पता चला कि सविता विहार के रहने वाले एक बड़े कारोबारी एक युवती की गुमशुदगी के संबंध में थाने आए थे।

उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके यहां पर एक घरेलू सहायिका कार्य करती है। वह काफी दिनों से डरी-सहमी है और उसने एक युवती की हत्या को होते देखा है। इसके बाद पुलिस टीम ने घरेलू सहायिका से जानकारी जुटाई। पता लगा कि जिस युवती का शव सूटकेस में बरामद हुआ है, वह झारखंड के सिमडेगा जिले के ठेठाईगर थाने के एक गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने मामले की कड़ियों को जोड़कर पिलखुवा के गांव डूहरी कट निवासी दंपती सिंभावली के गांव नवादा कलां निवासी अंकित कुमार और झारखंड के जिला सिमडेगा के थाना ठेठाइंगर के कैरया कुडपानी निवासी कलिस्ता उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया।