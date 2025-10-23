ट्रक में गुप्त केबिन बनाकर की जा रही थी मादक पदार्थों की तस्करी, सिमडेगा में सवा दो करोड़ रुपये के 441 किलोग्राम गांजा बरामद

संवाद सहयोगी,सिमडेगा । गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) रांची जोनल यूनिट और सिमडेगा पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा की भारी खेप बरामद की है। सूचना थी कि राउरकेला (ओडिशा) की ओर से सिमडेगा मार्ग से होकर एक ट्रक में छिपाकर गांजा की तस्करी की जा रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलेबिरा थाना क्षेत्र के छगरीबांधा स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास ट्रक को रोका गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तलाशी के दौरान ट्रक के भीतर विशेष रूप से बनाए गए छिपे केबिन से 84 पैकेट में कुल 441 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया । बरामद गांजे का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग सवा दो करोड़ रुपये बताया गया है। मौके से ट्रक चालक नसीम (पिता – कमरूदीन), ग्राम लफुरी, थाना पुनहाना, जिला – नुहु (हरियाणा) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व सिमडेगा पुलिस अधीक्षक (एसपी) एम. अर्शी और एनसीबी झारखंड-बिहार जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद के निर्देशन में किया गया। सिमडेगा एसपी एम. अर्शी ने बताया कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सिमडेगा पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।