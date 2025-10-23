Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रक में गुप्त केबिन बनाकर की जा रही थी मादक पदार्थों की तस्करी, सिमडेगा में सवा दो करोड़ रुपये के 441 किलोग्राम गांजा बरामद

    By Arun Ram Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:02 AM (IST)

    सिमडेगा पुलिस ने एक ट्रक में बने गुप्त केबिन से सवा दो करोड़ रुपये मूल्य का 441 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक में मादक पदार्थ छुपाकर तस्करी की जा रही है। तलाशी में गांजा बरामद हुआ और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिमडेगा पुलिस ने एक ट्रक में बने गुप्त केबिन से सवा दो करोड़ रुपये मूल्य का 441 किलोग्राम गांजा बरामद किया।

    संवाद सहयोगी,सिमडेगा । गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) रांची जोनल यूनिट और सिमडेगा पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा की भारी खेप बरामद की है।

    सूचना थी कि राउरकेला (ओडिशा) की ओर से सिमडेगा मार्ग से होकर एक ट्रक में छिपाकर गांजा की तस्करी की जा रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलेबिरा थाना क्षेत्र के छगरीबांधा स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास ट्रक को रोका गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तलाशी के दौरान ट्रक के भीतर विशेष रूप से बनाए गए छिपे केबिन से 84 पैकेट में कुल 441 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया । बरामद गांजे का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग सवा दो करोड़ रुपये बताया गया है।

    मौके से ट्रक चालक नसीम (पिता – कमरूदीन), ग्राम लफुरी, थाना पुनहाना, जिला – नुहु (हरियाणा) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है।

    इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व सिमडेगा पुलिस अधीक्षक (एसपी) एम. अर्शी और एनसीबी झारखंड-बिहार जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद के निर्देशन में किया गया।

    सिमडेगा एसपी एम. अर्शी ने बताया कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सिमडेगा पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

    वहीं एनसीबी झारखंड-बिहार जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि इस कार्रवाई से तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। एनसीबी और स्थानीय पुलिस मिलकर इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान में जुटी हैं।

    अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी उपलब्धि है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी।