Jharkhand से सस्ता धान पहुंच रहा ओडिशा, मंडियां खुलने से पहले बढ़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, राउरकेला/सिमडेगा । सुंदरगढ़ जिले में धान खरीदी केंद्र (मंडियां) 20 दिसंबर से खोलने की तैयारी जोरों पर है। जिले की सीमाएं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा जिलों से लगती हैं। यहां इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये तथा 81 रुपये बोनस मिलाकर कुल 2,450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके मुकाबले ओडिशा में सरकार 3,169 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है।

इसी मूल्य अंतर का फायदा उठाते हुए बिचौलिए झारखंड का सस्ता धान ओडिशा की मंडियों में खपाने की साजिश रच रहे हैं। जानकारी के अनुसार, झारखंड में धान की कटाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अब वहां के बिचौलिए गांव-गांव घूमकर 1,850 से 2,000 रुपये क्विंटल के भाव से धान खरीद रहे हैं और उसे सीमावर्ती रास्तों से होकर ओडिशा के गोदामों व राइस मिलों में जमा कर रहे हैं। यह धान अब पंजीकृत किसानों के नाम पर मंडियों में बेचा जाएगा।

सुंदरगढ़ जिले के जराईकेला, नुआगांव और बीरमित्रपुर मार्ग से सबसे ज्यादा धान ओडिशा की ओर आ रहा है। जिले के नुआगांव, कुआरमुंडा, बिसरा और लाठीकटा ब्लॉक में जिन किसानों को एक टोकन पर 20 से 30 क्विंटल धान बेचने की अनुमति मिली है, उन्हें बिचौलिये निशाना बना रहे हैं।

प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपये कमीशन देकर किसानों से झारखंड का धान मंडी में बेचवाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित किया जाना है कि पंजीकृत किसान अपने धान की बिक्री केवल निर्धारित टोकन अवधि में ही करें।