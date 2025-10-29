राउरकेला-रांची मालगाड़ी डिरेल: 10 डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे लाइन हुई बाधित ﻿

संवाद सूत्र, बानो (सिमडेगा)। प्रखंड के कनारावां रेलवे उत्तरी केबिन के पास बुधवार लगभग 10 बजकर 13 मिनट पर राउरकेला से रांची जा रही मालगाड़ी के करीब 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में तीन से चार बोगियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी कच्चा लोहा लादकर राउरकेला से रांची की ओर जा रही थी।

कनारावां स्टेशन पार करने के बाद यह हादसा उत्तरी केबिन के पास पोल संख्या 524/30, 31, 32 और 33 के बीच हुआ। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दो बिजली के पोल टूट गए और ओवरहेड तार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे अप एवं डाउन दोनों रेल लाइनें बाधित हो गईं।