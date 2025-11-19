अवैध बालू व्यापार में JLKM, माफिया और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष, एक जवान-चौकीदार घायल
झारखंड में अवैध बालू के कारोबार को लेकर जेएलकेएम, माफिया और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस झड़प में एक जवान और एक चौकीदार घायल हो गए। घटना दर्शाती है कि कैसे अवैध खनन माफिया सक्रिय हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सीधे टकरा रहे हैं। पुलिस अब दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी में है।
संवाद सहयोगी,नीमडीह। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत ईचागढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अवैध बालू व्यापार में अवैध वसूली को लेकर जेएलकेएम, बालू माफिया व पुलिस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। बताया गया कि डुमटांड़ मोड़ पर बालू लदे वाहनों से जबरन वसूली कर रहे ईचागढ़ विधान सभा के पूर्व प्रत्याशी सह जेएलकेएम के नेता तरुण महतो और उसके समर्थकों ने चालक दल का विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी।
स्थिति तब गंभीर हो गई जब सूचना मिलते ही ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने अवैध वसूली रोकने और भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास किया जेएलकेएम समर्थकों ने उलटे पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया।
जिसमें आरक्षी नरेश यादव और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग भी किया।
स्कर्पिओ एवं एक बोलेरो जब्त
पुलिस ने घटना स्थल से एक स्कर्पिओ एवं एक बोलेरो वाहन जब्त की। जिनसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के झंडे, बैनर आदि बरामद हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए झारखंड लोकतांत्रिक नेता तरुण महतो एवं उनके कुछ समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया एवं घटना की जांच शुरू कर दी है।
घटना के बाद ईचागढ़ थाना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर तरुण महतो के पत्नी भानुमति महतो सैकड़ों पार्टी समर्थकों के साथ थाने के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
बालू माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला : भानुमति महतो
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह ईचागढ़ विधान सभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो के पत्नी भानुमति महतो ने कहा कि ईचागढ़ प्रखंड के जनता उनके पति तरुण महतो को तीन चार महीने से अवैध बालू व्यापार होने की शिकायत करते थे।
जनता के बुलाने पर पुष्टि करने हेतु उनके पति एवं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कुछ सदस्य मंगलवार की रात ईचागढ़ थाना क्षेत्र के डुमटांड़ गांव पहुंचे। उस दौरान हाइवा द्वारा अवैध बालू परिवहन किया जा रहा था।
इस संबंध में चालक से पूछताछ की जा रही थी। कुछ देर में तमाड़ क्षेत्र से बालू माफिया के टीम एवं सैकड़ों समर्थकों ने आकर पुलिस दल एवं जेएलकेएम कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया।
तरुण महतो पर थर्ड डिग्री टॉर्चर
भानुमति महतो ने कहा कि पुलिस बालू माफियाओं पर कार्रवाई न कर जनहित में आवाज बुलंद करने वाले उनके निर्दोष पति तरुण महतो एवं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर थाने में पुरे रात थर्ड डिग्री टॉर्चर किया।
भानुमति महतो ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध बालू परिवहन के लिए ईचागढ़ पुलिस प्रति हाइवा 8 हजार रूपये अवैध वसूली करता है। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम के कार्यकर्ता इसे सहन नहीं करेगी और भ्रष्टाचार के विरोध आंदोलन जारी रखेगी।
