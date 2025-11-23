मिट्टी के घर पर पलटा गिट्टी लदा हाईवा, पिता-पुत्री की मौत; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
एक हृदयविदारक घटना में, [स्थान का नाम] में गिट्टी से लदा एक हाईवा एक मिट्टी के घर पर पलट गया, जिससे एक पिता और उसकी बेटी की दुखद मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी, मुआवजे की मांग की। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी,गम्हरिया। कांड्रा थाना अंतर्गत हुदु पंचायत के पालोबेड़ा गांव में रविवार की सुबह गिट्टी लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक मिट्टी के घर पर पलट जाने से डेढ़ वर्षीय बच्ची समेत उसके पिता को मौत हो गई।
मृतकों में बीरबल मुर्मू (30) और उसकी करीब डेढ़ वर्षीय बेटी अन्नूश्री मुर्मू शामिल है। उक्त घटना में बीरबल मुर्मू की पत्नी को भी हल्की चोटें लगी। घटना के समय सभी घर के अंदर ही सो रहे थे। हाईवा लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का था।
पूरे गांव में मातम
उक्त घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लीडिंग कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मोर्चा खोल कर सड़क जाम कर दिया।
ग्रामीण पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि भारी वाहनों की तेज रफ़्तार और लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कंपनी और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
पुलिस ने हाईवा को जब्त किया
घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा पुलिस पालोबेड़ा गांव पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने-बुझाने में जुटी है। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है।
उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल ग्रामीण सड़क पर डटे हैं। वाहन पलटने के बाद चालक मौका मिलते ही फरार हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।