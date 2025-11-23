मिट्टी के घर पर पलटा गिट्टी लदा हाईवा, पिता-पुत्री की मौत; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

संवाद सहयोगी,गम्हरिया। कांड्रा थाना अंतर्गत हुदु पंचायत के पालोबेड़ा गांव में रविवार की सुबह गिट्टी लदा एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक मिट्टी के घर पर पलट जाने से डेढ़ वर्षीय बच्ची समेत उसके पिता को मौत हो गई। मृतकों में बीरबल मुर्मू (30) और उसकी करीब डेढ़ वर्षीय बेटी अन्नूश्री मुर्मू शामिल है। उक्त घटना में बीरबल मुर्मू की पत्नी को भी हल्की चोटें लगी। घटना के समय सभी घर के अंदर ही सो रहे थे। हाईवा लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरे गांव में मातम उक्त घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लीडिंग कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मोर्चा खोल कर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि भारी वाहनों की तेज रफ़्तार और लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कंपनी और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।