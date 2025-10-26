सरायकेला में गौ तस्करों पर ग्रामीणों का गुस्सा: स्कॉर्पियो जलाई, एक तस्कर पकड़ाया

जागरण संवाददाता, सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिले में अक्सर गौ तस्करों का सामाना ग्रामीणों से हो रहा है। पुलिस की गश्ती के बावजूद बेखौफ गौ तस्कर धड़ल्ले से रात के अंधेरे में वाहनों से गोवंश तस्करी कर रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला शनिवार की रात सरायकेला थाना क्षेत्र के रंगामटिया गांव का है। जहां पहले से ही झूमर व बूगी बूगी कार्यक्रम का आयोजन दो स्थानों पर किया जा रहा था।

जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। उसी मार्ग से एक स्कार्पियों में गोवंश तस्कर ले जा रहे थे। ग्रामीणों को जब इसकी भनक हुई तो ग्रामीणों ने स्कार्पियों को घेर लिया।

ग्रामीणों की संख्या देखकर एक तस्कर तो मौके से भागने में सफल हो गया जबकि दूसरा तस्कर मो. आदिल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी।

तब तक मौके पर पुलिस पहुंच गई और ग्रामीणों के हाथ से मो. आदिल को सुरक्षित बचा कर अस्पताल पहुंचाया।वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने स्कार्पियों के अन्दर से गाय व बैलों को बाहर निकाला और स्कार्पियों को आग के हवाले कर दिया।