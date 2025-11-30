मृतक के परिजनों और उग्र ग्रामीणों ने बीस घंटे तक किया सड़क जाम, दो लाख मुआवजे पर बनी सहमति

जागरण संवाददाता, सरायकेला। झारखंड के सरायकेला थाना क्षेत्र के सीनी ओपी अंतर्गत सीनी उकरी-खरसावां सड़क पर जगन्नाथपुर गांव के समीप शनिवार की रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 27 वर्षीय जीतेन नायक की मौत हो गई, जबकि उसके साथी विश्वजीत लोहार गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह दोनों आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में काम करते थे और ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब एक अनियंत्रित हाइवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि जीतेन नायक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घायल विश्वजीत लोहार को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।



रातभर सड़क जाम, ग्रामीणों ने नहीं उठाने दिया शव

हादसे के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने शनिवार रात आठ बजे से ही सड़क जाम कर दिया और मृतक के लिए मुआवजा की मांग करते हुए शव उठाने नहीं दिया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीण 15 लाख रुपये मुआवजा की मांग पर अड़े रहे। पूरी रात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने शव को हटाने की अनुमति नहीं दी।

रविवार को भी स्थिति जस की तस बनी रही और शाम चार बजे तक सड़क जाम रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिप सदस्य लक्ष्मी सरदार, पंसस सदस्य अनिता प्रधान और अन्य ग्रामीण प्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। लंबी वार्ता के बाद समाधान निकला।

इसमें वाहन मालिक की ओर से मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी, जबकि शेष राशि बीमा से दिलाने का आश्वासन दिया गया। समझौते के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।



