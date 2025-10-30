राउरकेला रेलवे स्टेशन से 35 लाख का गांजा बरामद, दिल्ली भेजने की थी तैयारी
राउरकेला रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 लाख रुपये का गांजा बरामद किया। यह गांजा दिल्ली भेजा जा रहा था। सुरक्षा बलों की सतर्कता से तस्करों की योजना विफल हो गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे पार्सल कार्यालय से 35 लाख रुपये मूल्य का 120 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके पर पहुंची जीआरपी ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
जीआरपी ने पार्सल कार्यालय में छापेमारी की :
गुरुवार दोपहर करीब दो बजे राउरकेला जीआरपी ने पार्सल कार्यालय में छापेमारी की। जांच के दौरान दो बड़े बोरे बरामद किए गए, जिनमें भारी मात्रा में गांजा मिला। जानकारी के अनुसार, ये बोरे सुबह ही दिल्ली भेजने के लिए बुक किए गए थे। योजना थी कि इन्हें संबलपुर–जम्मूतवी एक्सप्रेस में लोड किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को गुप्त सूचना मिल गई और तुरंत कार्रवाई की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।