    राउरकेला रेलवे स्टेशन से 35 लाख का गांजा बरामद, दिल्ली भेजने की थी तैयारी

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:59 PM (IST)

    राउरकेला रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 लाख रुपये का गांजा बरामद किया। यह गांजा दिल्ली भेजा जा रहा था। सुरक्षा बलों की सतर्कता से तस्करों की योजना विफल हो गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    राउरकेला रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में जांच करती पुुलिस।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे पार्सल कार्यालय से 35 लाख रुपये मूल्य का 120 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके पर पहुंची जीआरपी ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    जीआरपी ने पार्सल कार्यालय में छापेमारी की :
    गुरुवार दोपहर करीब दो बजे राउरकेला जीआरपी ने पार्सल कार्यालय में छापेमारी की। जांच के दौरान दो बड़े बोरे बरामद किए गए, जिनमें भारी मात्रा में गांजा मिला। जानकारी के अनुसार, ये बोरे सुबह ही दिल्ली भेजने के लिए बुक किए गए थे। योजना थी कि इन्हें संबलपुर–जम्मूतवी एक्सप्रेस में लोड किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को गुप्त सूचना मिल गई और तुरंत कार्रवाई की गई।

    स्कूल बैग में भरा था 64 पैकेट गांजा :
    सूचना के आधार पर जीआरपी ने दोनों बोरे जब्त कर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनकी जांच की। बोरों के भीतर से करीब 150 स्कूल बैग मिले, जिनमें कुल 64 पैकेट गांजा भरा हुआ था। प्रत्येक पैकेट को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया गया था। कुल बरामद गांजे का वजन 120 किलोग्राम बताया जा रहा है।
     
    फ्लाइंग स्क्वाड को मिली थी गांजा तस्करी की सूचना :
    राउरकेला आरपीएफ एएससी अग्निदेव प्रसाद ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड को सूचना मिली थी कि दो पैकेट गांजा ट्रेन संख्या 18309 जम्मू तवी एक्सप्रेस में भेजा जाने वाला है। करीब सुबह 12:30 बजे एक ट्राली पार्सल कार्यालय में आई, जिसके साथ एक युवक भी था। जब आरपीएफ ने ट्र्राली की जांच की तो युवक मौके से भाग निकला। ट्राली की तलाशी में गांजा से भरे पैकेट बरामद हुए, जिसके बाद पूरी जानकारी जीआरपी को दी गई।
     
    तस्करों पर शिकंजा कस रहा आपरपीएफ :
    एएससी प्रसाद ने बताया कि राउरकेला स्टेशन खुला क्षेत्र होने के कारण अपराधियों को अवसर मिलता है, फिर भी आरपीएफ लगातार निगरानी में है। उन्होंने कहा कि झारसुगुड़ा, राजगांगपुर और राउरकेला क्षेत्र से गांजा तस्करी की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई से अब तस्करों पर शिकंजा कस रहा है।