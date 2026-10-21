सरायकेला में कथित गौमांस बिक्री पर बवाल, बाइक की नंबर प्लेट पर भी उठे सवाल; पुलिस हिरासत में आरोपी

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के समीप मुरकुम पाखुर गोड़ा गांव में कथित गौमांस बिक्री को लेकर विवाद गहरा गया।

मामले की सूचना मिलते ही गौ रक्षा कार्यकर्ता रोनित गोराई और श्रवण गोराई अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गए और कथित मांस बिक्री के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया।

मामले की सूचना प्रखर समाजसेवी एवं जिला स्तर पर गौ रक्षा से जुड़े कार्यकर्ता रोनित गोराई ने तत्काल गम्हरिया थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और मुजाहिद अंसारी नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने ले गई। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक चर्चा और हलचल का माहौल बना रहा। मौके से फरार हुआ आरोपी मिली जानकारी के अनुसार, घटनास्थल पर बातचीत के दौरान मुजाहिद अंसारी ने कथित तौर पर मांस बिक्री की बात स्वीकार की। हालांकि, मांस की वास्तविक प्रकृति और बिक्री से जुड़े आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इस मामले में उसके भाई अब्दुल सलाम का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मौके पर भीड़ जुटने के बाद वह वहां से फरार हो गया। स्थानीय स्तर पर दोनों व्यक्तियों के सरायकेला-खरसावां जिले के बालीगुमा निवासी होने की जानकारी दी गई है। पुलिस की ओर से उनकी भूमिका और अन्य तथ्यों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

बाइक से उठे सवाल इस घटनाक्रम में एक हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल भी चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामीणों के मुताबिक, जो बाइक कथित तौर पर संबंधित व्यक्ति के पास से मिली है और उसके चोरी की होने का संदेह जताया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के दोनों तरफ अलग-अलग नंबर लिखे हुए हैं।