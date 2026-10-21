संवाद सहयोगी, गिरिडीह। जमुआ थाना अंतर्गत जोरासांख और पचंबा व जमुआ थाना के सीमावर्ती क्षेत्र रानीखावा इलाके में मंगलवार की देर शाम को सड़क दुर्घटना में अधिवक्ता दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

बताया गया कि रानीखावा के पास स्कार्पियो और बाइक में हुए टक्कर में बाइक सवार नगर थाना अंतर्गत शास्त्री नगर निवासी अधिवक्ता करीब 76 वर्षीय सहदेव नारायण चौधरी और उनकी धर्मपत्नी 69 वर्षीय माया देवी की मौत हो गयी।

घटना के बाद रानीखावा में अफरा - तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस दौरान पचंबा थाना की पुलिस सक्रिय हुई और दोनों पति पत्नी को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

बताया गया कि दोनों पति पत्नी शहर के शास्त्री नगर मुहल्ले में रहते थे और दुर्गा पूजा को लेकर दोनों अपने गांव देवरी गए हुए थे। वापस लौटने के क्रम में स्कार्पियो वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गयी। इधर घटना की सुचना मिलने के बाद सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।