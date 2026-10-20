गिरिडीह: बेटे के साथ मंदिर पूजा करने जा रही महिला बाइक से गिरी, इलाज के दौरान मौत

संवाद सहयोगी, गिरिडीह। सोनापहरी मंदिर पूजा करने जा रही डुमरी थाना अंतर्गत बरवाडीह गांव निवासी वासुदेव मिस्त्री की करीब 45 वर्षीय पत्नी सुकरी देवी की मौत मंगलवार सुबह को बाइक से गिरने से हो गई।

इस बारे में मृतका के पुत्र संजय कुमार ने बताया कि वह मां को हंटर बाइक में बैठा कर सोनापहरी मंदिर पूजा करने ले जा रहा था, रास्ते में लक्ष्मणटुंडा के पास मां बाइक से गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई।