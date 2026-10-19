गिरिडीह में खोरीमहुआ-धनवार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, एक बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। खोरीमहुआ-धनवार मुख्य मार्ग पर सोमवार शाम भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसा एक अनियंत्रित ब्रेजा कार, तीनपहिया वाहन और अलग-अलग बाइकों के बीच टक्कर के कारण हुआ।

हादसे में शामिल ब्रेजा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच 11 एजे 6164 बताया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया।