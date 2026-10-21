पलामू में नवरात्र में खरीदी नई बुलेट बनी काल, पेड़ से टकराने के बाद गड्ढे में गिरी बाइक; दो युवकों की जान गई

संवाद सूत्र, पड़वा (पलामू)। पड़वा थाना क्षेत्र के मुरमा पंचायत के समीप मंगलवार देर शाम सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतकों की पहचान छैछौरी पंचायत के बढ़ई टोला निवासी 27 वर्षीय चंदन कुमार सिंह और 21 वर्षीय धर्मवीर कुमार सिंह के रूप में हुई है। घायल दयानंद शर्मा का इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, तीनों युवक एक ही बुलेट बाइक पर सवार होकर मुरमा मोड़ से अपने गांव बढ़ई टोला झरी लौट रहे थे। इसी दौरान मुरमा पंचायत के समीप मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीनों बाइक समेत गड्ढे में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

इलाज के दौरान धर्मवीर कुमार सिंह की मौत स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने चंदन कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के दौरान धर्मवीर कुमार सिंह ने भी दम तोड़ दिया।