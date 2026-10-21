पलामू: दुर्गा पूजा पंडाल से घर लौटते समय महिला लापता, अपहरण की आशंका पर सड़क जाम

संवाद सूत्र, नावा बाजार (पलामू)। नावाबाजार थाना क्षेत्र की बसना पंचायत निवासी 30 वर्षीय गीता देवी के लापता होने का मामला सामने आया है।

गीता देवी शशि पासवान की पत्नी हैं। उनके लापता होने के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने अपहरण की आशंका जताते हुए बुधवार की सुबह सड़क जाम कर दिया।

इससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।जानकारी के अनुसार, गीता देवी बीती रात दुर्गा पूजा पंडाल से अपने घर लौट रही थीं।

इसी दौरान वह अचानक लापता हो गईं। काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनके अपहरण की आशंका जताई। इसके बाद बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क जाम कर महिला की सकुशल बरामदगी की मांग की।