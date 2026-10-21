सरायकेला में ठेले पर मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, मानगो के युवक की मौत; दूसरा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, सरायकेला। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जियाडा सर्विस लेन में मंगलप की देर रात एक फास्ट फूड ठेले पर उपजा मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।

इस हिंसक झड़प और मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है।

मामूली कहासुनी से बढ़ा विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात करीब 12:30 बजे जियाडा सर्विस लेन स्थित एक फास्ट फूड ठेले पर कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में कई युवकों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मानगो निवासी शेखर नामक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस घटना में घायल एक अन्य युवक की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है