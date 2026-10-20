जमशेदपुर में अपराध की साजिश नाकाम,पुलिस ने खदेड़कर बाइक सवार 3 युवकों को दबोचा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के कंटेनर यार्ड, पारस साइडिंग के पास पुलिस ने अपराध की साजिश रचने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक विधि-विरुद्ध किशोर भी शामिल है। आरोपितों के पास से दो देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, एक अतिरिक्त मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

गिरफ्तार आरोपितों में बर्मामाइंस की मुस्लिम बस्ती, कैरेज कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय अयान आलम और 19 वर्षीय सादिक आलम शामिल हैं। तीसरा विधि-विरुद्ध किशोर है। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर को वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कंटेनर यार्ड के पास एक मोटरसाइकिल पर तीन युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं। किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की आशंका पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार तीनों भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद तलाशी के दौरान अयान आलम की कमर से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। वहीं, सादिक आलम की पैंट की जेब से दूसरी पिस्तौल मिली, जिसकी मैगजीन में दो जिंदा कारतूस थे। विधि-विरुद्ध किशोर के पास से एक देसी पिस्तौल की अतिरिक्त मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी जब्त किया।