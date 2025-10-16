Language
    सरायकेला में 14 लाख की नकली अंग्रेजी शराब जब्त, दो गिरफ्तार

    By Gurdeep Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    सरायकेला पुलिस ने हाथीमारा गांव में एक अवैध नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 14 लाख रुपये की 2019 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छापेमारी में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए।

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सरायकेला। सरायकेला थाना क्षेत्र के हाथीमारा गांव में अवैध रुप से नकली शराब की फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त शराब की फैक्ट्री पर छापामारी कर 14 लाख मूल्य के 2019 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया है।

    इस मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने सरायकेला थाना में गुरुवार को कही। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ के क्रम में इस अवैध विदेशी शराब निर्माण में अन्य अभियुक्तों की संलिप्ता की बात बतायी गयी है।

    जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को सरायकेला अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार संवैया के निर्देशन में छापामारी दल का गठन करते हुए सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला थाना से करीब 15 किमी दूर हाथीमारा गांव के निकट पहाड़ एवं जंगल के बीच स्थित कृष्णा हेस्सा के घर के पास पहुंच कर छापामारी दल के द्वारा घेराबंदी करते हए कृष्णा हेस्सा के करकटशीट के मकान की घेराबंदी करते हुए छापामारी किया गया।

    छापामारी के क्रम में पुलिस को देखकर नकली विदेशी शराब बनाने वाले व्यक्ति भागने लगे जिसे छापामारी दल के द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया। पुलिस ने खरसावां थाना क्षेत्र के पदमपुर निवासी दीपक नापित व जोजोडीह निवासी लुगनी हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है।

    छापामारी के क्रम में कृष्णा हेस्सा के घर एवं आसपास से करीब 2019 लीटर अवैध विदेशी नकली शराब शराब विभिन्न ब्राडों के जप्त किए गए हैं।

    उक्त विदेशी शराब निर्माण, संचालित करने में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। छापामारी दल में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी समीर सवैया, पुलिस निरीक्षक सरायकेला नितिन कुमार, .सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार, सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल थे।

    शराब व निर्माण किए जाने वाले सामान हुए बरामद

    मेकडॉवेल 375 एमएल की 120 पीस, 180 एमएल की 96 पीस, रॉयल स्टेग 375 एमएल के 192 पीस, 180 एमएल के 240 पीस, आईकोनिक व्हाइट 375 एम की 24 पीस, 180 एमएल का 48 पीस, किंग गोल्ड 750 एमएल का 732 पीस,) विभिन्न ब्रान्ड का करीब 20 किलो ढक्कन (कैप), उजला रंग का बिना ढक्कन का खाली प्लास्टिक बोतल 556 पीस, बिना ढक्कन का शीशा का 375 एमएल का खाली बोतल 67 पीस , बिना ढक्कन का शीशा का 180 एम एल का खाली बोतल 83 पीस, किंग गोल्ड का स्टीकर 225 पीस, मेकडॉवेल का स्टीकर 460 पीस, रॉयल चैलेंजर का स्टीकर 20 पीस, ब्लैक टाईगर का स्टीकर 425 पीस, सफेद रंग का कुप्पी, दो पीस, 30 लीटर का ब्लू रंग का एक जार, 750 लीटर का पानी टंकी ब्लू रंग का, 20 लीटर का प्लास्टिक का जार, प्लास्टिक का काला-पीला रंग का बाल्टी दो पीस, 200 लीटर का नीला रंग का प्लास्टिक का ड्रम दो पीस, लाल रंग का प्लास्टिक मग 01 पीस सहित अन्य नकली शराब से भरी बोतलें बरामद की गई है।