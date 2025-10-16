सरायकेला में 14 लाख की नकली अंग्रेजी शराब जब्त, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सरायकेला। सरायकेला थाना क्षेत्र के हाथीमारा गांव में अवैध रुप से नकली शराब की फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त शराब की फैक्ट्री पर छापामारी कर 14 लाख मूल्य के 2019 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने सरायकेला थाना में गुरुवार को कही। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ के क्रम में इस अवैध विदेशी शराब निर्माण में अन्य अभियुक्तों की संलिप्ता की बात बतायी गयी है।

जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को सरायकेला अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार संवैया के निर्देशन में छापामारी दल का गठन करते हुए सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला थाना से करीब 15 किमी दूर हाथीमारा गांव के निकट पहाड़ एवं जंगल के बीच स्थित कृष्णा हेस्सा के घर के पास पहुंच कर छापामारी दल के द्वारा घेराबंदी करते हए कृष्णा हेस्सा के करकटशीट के मकान की घेराबंदी करते हुए छापामारी किया गया।

छापामारी के क्रम में पुलिस को देखकर नकली विदेशी शराब बनाने वाले व्यक्ति भागने लगे जिसे छापामारी दल के द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया। पुलिस ने खरसावां थाना क्षेत्र के पदमपुर निवासी दीपक नापित व जोजोडीह निवासी लुगनी हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है।

छापामारी के क्रम में कृष्णा हेस्सा के घर एवं आसपास से करीब 2019 लीटर अवैध विदेशी नकली शराब शराब विभिन्न ब्राडों के जप्त किए गए हैं। उक्त विदेशी शराब निर्माण, संचालित करने में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। छापामारी दल में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी समीर सवैया, पुलिस निरीक्षक सरायकेला नितिन कुमार, .सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार, सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल थे।