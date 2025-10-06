सरायकेला में 40 लाख मूल्य की 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

सरायकेला-खरसावां जिले में पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापा मारकर 40 लाख रुपये मूल्य का 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। इस मामले में पश्चिम बंगाल के रफीकुल इस्लाम समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्कर मुर्शिदाबाद से ब्राउन शुगर लेकर पहुंचे थे और पहले से ही संपर्क में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिले में एक बार फिर से ब्राउन शुगर के कारोबारियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। इसी के तहत पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापामारी कर 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। जिसका बाजार मूल्य 40 लाख के करीब है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से रफीकुल इस्लाम ब्राउन शुगर लेकर आदित्यपुर पहुंचा था। उक्त बातें अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने कही। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर के तस्कर कई दिनों से मुर्शिदाबाद के रफीकुल इस्लाम के संपर्क में थे। जैसे ही ब्राउन शुगर आदित्यपुर पहुंचा। पहले से ही इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ का मो. समीर से आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी शाहबाज खान ने संपर्क किया और ब्राउन शुगर की डील शुरु हुई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी शाहबाज खान, छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित दुर्ग पावर हाउस नन्दनी रोड करुणा अस्पताल के पास के निवासी मो. समीर उर्फ मो. आयान व पश्चिम बंगाल मुर्शीदाबाद के लालगोला निवासी रफीकुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण, अवैध हथियार, मादक पदार्थ की खरीद बिक्री एवं सम्पत्ति मूलक अपराधो की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान आदित्यपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में कुछ लोगो के द्वारा अवैध रुप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सरायकेला अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार संवैया के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।