    बहन से मिलने आए भाई को ससुर ने चाकू घोंपकर मारा, आरोपी गिरफ्तार

    By Abhay Labh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    सरायकेला के गम्हरिया में एक दुखद घटना घटी जहाँ बिहार से अपनी बहन के घर आए एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक पुटुस कुमार अपनी बहन से मिलने आया था लेकिन ससुराल में ही विवाद हो गया। बहन के ससुर दशरथ प्रसाद ने पुटुस पर चाकू से हमला किया जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में ले लिया है।

    बहन से मिलने आए भाई को ससुर ने चाकू घोंपकर मारा

    संवाद सहयोगी, गम्हरिया(सरायकेला)। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के आदर्शनगर में बीते गुरुवार की रात बिहार के नालंदा से अपनी बहन के घर आए भाई को बहन के ससुर ने चाकू मारकर घायल कर दिया गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए परिजनों द्वारा टीएमएच ले जाया गया जहां इलाज के दौरान बीते शुक्रवार की रात उसकी मौत हो गई।

    शनिवार को इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक पुटुस कुमार (34) अपनी बहन रिशू कुमारी से मिलने गम्हरिया के आदर्शनगर स्थित उसके ससुराल आया था।

    बताया जाता है कि पहले वह गम्हरिया में ही रह रहे अपने बड़े भाई के गृह प्रवेश में आया था। उसके बाद रात्रि करीब 9 बजे वह अपनी बहन रिशू से मिलने उसके घर पर गया। इसी दौरान रिशू के ससुर दशरथ प्रसाद और उसके बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई।

    इलाज के दौरान ही मौत

    इसी क्रम में उसके बहन के ससुर दशरथ प्रसाद ने चाकू से पुटुस पर वार कर दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई।

    मृतक की बहन रिशू ने बताया कि उसका भाई बिहार के नालंदा से अपनी बहन के कहने पर उसके घर आया था। आपसी विवाद के कारण उसके ससुर ने भाई पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी ससुर दशरथ प्रसाद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।