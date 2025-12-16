साहिबगंज में घुसपैठ वाले इलाके में संगठित हो रहे आदिवासी, डुगडुगी बजाकर जमीन नहीं बेचने की अपील

डॉ. प्रणेश, साहिबगंज। जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात वर्षों से उठती रही है। घुसपैठिए आदिवासियों लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उनके नाम से आदिवासी जमीन की खरीद कर अपना घर बना लेते हैं। महिलाओं को आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ाकर उनको मिले अधिकारों का भी प्रयोग करते है। कुछ जगह पर यह काम गैर आदिवासी करते हैं। आदिवासियों में जागरूकता की कमी से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए आदिवासी समाज के कुछ बुद्धिजीवी लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं।

जिले में इसका अब सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। कई जगह लोग इस प्रकार जमीन के कब्जे का विरोध करने लगे हैं। दो दिन पूर्व के मुकेश सोरेन की अगुवाई में संगठन से जुड़े सदस्यों ने सकरीगली, छोटी भगियामारी, संताली टोला, मुस्लिम टोला, बिंद टोला महलदार टोला सहित अन्य गांवों में नगाड़ा बजाकर लोगों को जागरूक किया।

इस क्रम में कई लोगों ने गैर आदिवासी के हाथ अपनी जमीन न बेचने की बात कही। बैसी ने तालझारी थाने में आवेदन देकर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। अब ग्रामीण उपायुक्त से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

हजारों एकड़ आदिवासी जमीन पर कब्जा पूरे जिले में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मोतीझरना में आदिवासी जमीन पर मुस्लिमों ने पूरी बस्ती बसा ली है। पिछले दिनों दैनिक जागरण में इस संबंध में खबर प्रकाशित हुई जिसके बाद कुछ दिनों तक वहां कोई गतिविधि नहीं हुई लेकिन अब पुन: वहां आवास का निर्माण हो रहा है।

जिला मुख्यालय के पास जिलेबिया घाटी में पहाड़िया समुदाय की जमीन पर कई जगह पक्का निर्माण कराया जा रहा है। इसी साल जुलाई में राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक में एक आदिवासी की जमीन को लेकर दो पक्षों में वहां गोलीबारी की घटना हुई थी।