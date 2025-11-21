साहिबगंज में शादी समारोह में डांस के दौरान चली गोली, जमीन कारोबारी की मौत

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा पंचगढ़ निवासी 24 वर्षीय गुलशन रिखियासन उर्फ मुंशी की मौत गुरुवार की रात करीब दो बजे गोली लगने से हो गई। डांस के दौरान गोली चलने से मृत्यु हुई।

गुलशन अपने दोस्त राहुल पासवान के रिसेप्शन में शामिल होने बड़ा पंचगढ़ पहुंचा था। खाना खाने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। इसी दौरान किसी ने फायरिंग कर दी। गोली गुलशन को लग गई।

शादी समारोह में मौजूद लोग तुरंत गुलशन को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी थाने की पुलिस घटना स्थल के साथ-साथ सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली।