साहिबगंज में शादी समारोह में डांस के दौरान चली गोली, जमीन कारोबारी की मौत
साहिबगंज में एक विवाह समारोह के दौरान गोली लगने से एक युवक की जान चली गई। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। यह दुखद घटना क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर दिया है।
जागरण संवाददाता, साहिबगंज। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा पंचगढ़ निवासी 24 वर्षीय गुलशन रिखियासन उर्फ मुंशी की मौत गुरुवार की रात करीब दो बजे गोली लगने से हो गई। डांस के दौरान गोली चलने से मृत्यु हुई।
गुलशन अपने दोस्त राहुल पासवान के रिसेप्शन में शामिल होने बड़ा पंचगढ़ पहुंचा था। खाना खाने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। इसी दौरान किसी ने फायरिंग कर दी। गोली गुलशन को लग गई।
शादी समारोह में मौजूद लोग तुरंत गुलशन को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी थाने की पुलिस घटना स्थल के साथ-साथ सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली।
शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि गुलशन रिखियासन जमीन की खरीद बिक्री भी करता था। इसमें इसके कई साथी भी शामिल थे। पूर्व में कुछ लोगों के साथ विवाद भी चल रहा है। ऐसे में पुलिस यह पता लगा रही है कि उसे जान बूझकर गोली मारी गयी या हर्ष फायरिंग के दौरान उसे गोली लगी।
पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। गुलशन की शादी पिछले ही साल मार्च में हुई थी। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था। पिता की मौत कुछ साल पूर्व हो गयी थी।
