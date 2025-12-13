Language
    साहिबगंज में जल्द शुरू होगा अंडरपास, रेलवे स्कूल में अब छात्राओं का भी होगा एडमिशन

    By Dev Aryan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:20 AM (IST)

    साहिबगंज में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए चैती दुर्गा के पास अंडरपास जल्द खोला जाएगा, जिससे छोटे वाहनों का परिचालन होगा। उपायुक्त हेमंत सती की ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, साहिबगंज। शहर में अक्सर लगनेवाली जाम की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन व रेलवे ने पहल की है। जल्द ही चैती दुर्गा के पास का अंडरपास खोल दिया जाएगा। छोटे वाहनों का इस मार्ग से परिचालन हो सकेगा। पूर्व में यह मार्ग चालू था जिसे बाद में बंद कर दिया गया था।

    रेलवे क्रासिंगों पर अक्सर लगनेवाले जाम तथा रेलवे से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक हुई जिसमें डीआरएम मनीष गुप्ता, एसपी अमित कुमार सिंह, झामुमो के केंद्रीय कमेटी सदस्य पंकज मिश्रा आदि शामिल हुए।

    इस दौरान पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर आरओबी के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा कुछ नई ट्रेनों के परिचालन पर भी चर्चा हुई। आरओबी के संबंध में पूछे जाने पर डीआरएम ने बताया कि रेलवे की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया यहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरी की जाएगी रेलवे ओवर ब्रिज के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

    रेलवे स्कूल में होगा छात्राओं का नामांकन

    डीआरएम ने रेलवे स्कूल में हो रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया और कई चीजों को बदलने का निर्देश दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण स्कूल परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा को देखा। इसी दौरान उन्होंने बताया कि साहिबगंज का रेलवे स्कूल सबसे पुराना स्कूल है। इसे 1878 में खोला गया था। रेलवे स्कूल साहिबगंज की एक पहचान भी है। काफी समय से इसे अपडेट करने की जरूरत थी, जिसका कार्य चल भी रहा है।

    आने वाले समय में रेलवे स्कूल में लड़कियां भी पढ़ सकेगी। अगले सत्र से लड़कियों का नामांकन होगा। साथ ही स्कूल बास्केटबॉल की भी सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। रेलवे स्कूल के निरीक्षण के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर कभी निरीक्षण किया और व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने रेलवे स्टेशन के सेफ्टी इंस्पेक्शन बारे में कर्मचारियों से वार्तालाप की और किस तरह से कार्य किया जाता है इसका भी पूर्ण जानकारी दी।

    साहिबगंज जिले से संबंधित मुद्दों पर मालदा मंडल रेल प्रबंधक से विस्तार से चर्चा हुई। वार्ता काफी सकारात्मक रही। एक-दो माह में इसका परिणाम दिखेगा। कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां जोड़ी जाएगी तो कुछ नए रुट पर ट्रेनों का परिचालन होगा, ऐसा आश्वासन डीआरएम ने दिया है। दोनों रेलवे क्रासिंग पर जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। -हेमंत सती, उपायुक्त, साहिबगंज

    जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे : पंकज

    झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य पंकज मिश्रा ने कहा कि जिले की जनता ने जिस विश्वास से जिले की तीनों विधानसभा सीट झामुमो की झोली में डाली है उस विश्वास को वह टूटने नहीं देंगे। जिले के विकास की गति तेज होगी।

    जल्द ही पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। चैती दुर्गा के पास की अंडरपास तत्काल चालू होगी। कई ट्रेनों का भी परिचालन यहां से किया जाएगा तथा तथा कुछ ट्रेनों में एसी बोगी लगेगी।

    उन्होंने कहा कि वह कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। कहा कि जिले विकास की पटरी पर कैसे आए इसके लिए हम चिंतित हैं। पंकज मिश्रा ने डीआरएम से साहिबगंज में वाशिंग पीट का निर्माण कराने, साहिबगंज-हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी कोच की सुविधा देने, भागलपुर -मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एवं भागलपुर-जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन का साहिबगंज तक विस्तार करने, आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन का प्रतिदिन परिचालन करने, मालदा- दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार बनारस तक करने, भागलपुर मुजफ्फरपुर जन सेवा एक्सप्रेस तथा भागलपुर रांची का विस्तार साहिबगंज तक करने पर चर्चा की। इसके अलावा कई अन्य मांगों पर भी चर्चा की।