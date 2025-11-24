Language
    साहिबगंज से गोड्डा-देवघर की दूरी होगी कम, जिरूल-करमाटांड पथ पर जल्द शुरू होगा निर्माण

    By Pranesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    साहिबगंज और गोड्डा-देवघर के बीच जिरूल-करमाटांड पथ का निर्माण जल्द शुरू होगा। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा आसान हो जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सड़क निर्माण की तैयारी तेजी से चल रही है।

    जिरूल-करमाटांड पथ का हुआ टेंड। फाइल फोटो

    डॉ. प्रणेश, साहिबगंज। साहिबगंज से गोड्डा-देवघर की दूरी अब घट जाएगी। जिरूल-करमाटांड पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण से यह संभव होगा। पथ निर्माण विभाग इसका निर्माण कराएगा। इसका टेंडर हो चुका है। जल्द ही वह फाइनल हो जाएगा। जिसके बाद इसका काम शुरू होगा।

    REO के जिरूल-करमाटांड पथ का अधिग्रहण पथ निर्माण ने कर लिया था। अब उसका चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कराने की तैयारी है। वर्तमान में गोड्डा जाने के दो रास्ते हैं, जिनमें एक बोरियो-बोआरीजोर-महागामा होते हुए तथा दूसरा धरमपुर मोड़ से सुंदरपहाड़ी होते हुए है।

    साहिबगंज जिला मुख्यालय से दोनों सड़क से गोड्डा की दूरी 90-100 किलोमीटर है, लेकिन अब यह दूरी मात्र 68 से 70 किलोमीटर रह जाएगी। अभी साहिबगंज से गोड्डा जाने में दो से ढाई घंटे लगते हैं।

    इस सड़क के बन जाने से वहां मात्र डेढ़ घंटे में पहुंचा जा सकेगा। वहां से डेढ़ घंटे में देवघर, यानी साहिबगंज से अब मात्र तीन घंटे में देवघर पहुंचा जा सकेगा।

    बोरियो से बरहेट जाने पर लेना होगा दाएं टर्न

    बोरियो से बरहेट की ओर करीब डेढ़ किलोमीटर आगे बढ़ने पर आता है जिरूल गांव। गोड्डा जाने के लिए वहां से दाएं टर्न लेना होगा। जरूल से करमाटांड गांव तक करीब 13 किलोमीटर सड़क का टेंडर पथ निर्माण विभाग ने कराया है।

    गोड्डा की ओर से करमाटांड तक पहले की सड़क का निर्माण हो चुका है। ऐसे में करमाटांड़ से सुंदरपहाड़ी के टेशो मोड़ होते हुए आसानी से गोड्डा पहुंचा जा सकेगा। साहिबगंज जिला मुख्यालय से जिरूल की दूरी करीब 33 किलोमीटर है।

    वहां से करमाटांड तक पथ निर्माण विभाग 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराएगा। वहां से टेशो मोड़ होते हुए गोड्डा की दूरी मात्र 22-23 किलोमीटर है। यानी साहिबगंज से गोड्डा की दूरी मात्र 68 से 70 किलोमीटर रह जाएगी।

    हरिणचरा-शिवगादी रोड का होगा निर्माण

    बाेरियो के हरिणचरा मोड़ से शिवगादी तक जाने वाली सड़क का का निर्माण भी पुन: कराया जाएगा। कुछ साल पूर्व इसका निर्माण कराया गया था। ऐसे में यह काफी जर्जर हो गयी है। इसके निर्माण पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है।

    छह माह में ही इस काम को पूरा कर देना है। इस मार्ग से साहिबगंज के लोगों को शिवगादी जाने में सुविधा होती है। साहिबगंज से बोरियो-पंचकठिया होते हुए शिवगादी जाने पर करीब 60 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इस सड़क के बन जाने से यह दूरी करीब 55 किलोमीटर ही रह जाएगी।

    शिवगादी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां रोपवे निर्माण का भी प्रस्ताव है। सावन में यहां प्रत्येक वर्ष 20 से 25 लाख लोग पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि में भी यहां मेला लगता है।

    पंकज मिश्रा की पहल पर हो रहा काम

    बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी गई है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा की पहल पर जिरूल-करमाटांड पथ का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण तथा हरिणचरा-शिवगादी पथ का पुन:निर्माण कराया जा रहा है।

    अगले डेढ़ साल में जिरूल-करमाटांड पथ के निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य है। तब तक गंगा पुल भी चालू हो जाएगा। ऐसे में गोड्डा के लोग चार से पांच घंटे में सिलीगुड़ी तक पहुंच जाएंगे।

    बोरियो के जिरूल से करमाटांड तक पथ निर्माण विभाग सड़क का निर्माण कराएगा। पहले यह ग्रामीण सड़क थी जिसका चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कराया जाएगा। इसका टेंडर हो चुका है। इस सड़क का निर्माण हो जाने से साहिबगंज से गोड्डा की दूरी करीब 30 किमी घट जाएगी। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। -अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग 