साहिबगंज: चोरी के शक में किशोरों को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल होने से हड़कंप

संवाद सहयोगी, (साहिबगंज)। झारखंड के साहिबगंज जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में दो किशोरों को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं,ग्रामीणों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए नाराजगी जताई है। वायरल वीडियो मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के एक क्रेशर प्लांट के समीप का है। चर्चा के अनुसार,चोरी के संदेह में दो किशोरों को पकड़कर बंधक बनाया गया था।