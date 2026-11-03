साहिबगंज में गहन पुनरीक्षण: 4 और 18 नवंबर को बूथों पर पढ़ी जाएगी मतदाता सूची, वोटरों का होगा सत्यापन

जागरण संवाददाता,साहिबगंज। देश के अन्य राज्यों के साथ झारखंड में भी गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 चलाया जा रहा है। इसको लेकर साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत होने वाली आगामी बैठकों और सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि चार नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें नोटिस और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले मतदाताओं की नामवार सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। साथ ही बूथ लेवल एजेंट (बीएलए)-2 और नागरिकों से जानकारी, सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।