Sahibganj News: मिर्जाचौकी-अंबापाली के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ROB, एयरपोर्ट के लिए भी जमीन फाइनल

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। मिर्जाचाैकी-अंबापाली के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण का प्रस्ताव है। रेलवे ने इसके लिए पहल की है। इस क्रम में रेलवे ने जिला प्रशासन से जमीन की दर के बारे में जानकारी मांगी है। इसके बाद आरओबी निर्माण पर होने वाले खर्च का आकलन किया जाएगा तथा आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

गौरतलब हो कि अगले कुछ वर्षों में मंडरो प्रखंड की सूरत बदलने वाली है। यहां के पहाड़पुर मौजा में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन चिह्नित की गई है। मिर्जाचौकी थाना भी यहीं शिफ्ट होगा। कई अन्य शैक्षिक संस्थान भी यहां खुलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 27 एकड़ जमीन सितंबर में ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है।

ऐसे में जल्द ही टेंडर आदि होने की उम्मीद है। इसी मौजा में मेडिकल कॉलेज के लिए भी 25 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो अभियंत्रण कॉलेज की जमीन देखने के लिए रांची की एक टीम ने कुछ दिनों पूर्व पहाड़पुर मौजा का दौरा किया था। जमीन को उपयुक्त पाया।

इसके बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद जमीन को हस्तांतरित कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के लिए चिह्नित जमीन पर अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। उधर, मिर्जाचौकी थाना के भवन निर्माण के लिए पुलिस विभाग की ओर से जमीन की मांग की गई थी। इसके लिए तीन एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।

मिर्जाचौकी-मंडरो मार्ग पर है यह जमीन: चिह्नित जमीन मिर्जाचौकी-मंडरो मुख्य मार्ग के किनारे मिर्जाचौकी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। यह जमीन सरकारी है। इस वजह से उसके अधिग्रहण में सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडरो प्रखंड आदिवासी बहुल है तथा जिले के पिछड़े प्रखंडों में इसकी गिनती होती है। मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से इस क्षेत्र का विकास काफी तेज गति से होगा।

मंडरो में ही विश्व प्रसिद्ध फासिल्स पार्क का निर्माण कुछ साल पहले कराया गया। हालांकि, आवागमन की सुविधा ठीक न होने से अब तक वहां लोगों का जाना आना कम है। जिले में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काफी समय से जमीन की तलाश की जा रही थी।

एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर होंगे 400 कराेड़ खर्च साहिबगंज: सदर प्रखंड के हाजीपुर भिट्ठा में एयरपोर्ट के लिए करीब 494 एकड़ जमीन को चिह्नित किया गया है। इनमें कुछ भूमि रैयती तो कुछ सरकारी है। ऐसे में रैयती भूमि के अधिग्रहण पर करीब चार सौ रुपये खर्च होंगे। इसका विस्तृत विवरण सरकार को भेज दिया गया है। अब एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया की टीम जमीन का जायजा लेगी जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।