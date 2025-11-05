Language
    Bihar Election को लेकर साहिबगंज रेल पुलिस अलर्ट मोड में, शराब और पैसे पर विशेष नजर

    By Dev Aryan Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र साहिबगंज रेल पुलिस अलर्ट पर है। साहिबगंज और बिहार सीमा से सटे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अवैध हथियार, शराब और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से जांच कर रही है। संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और बिहार जाने वाली ट्रेनों में विशेष तलाशी ली जा रही है।

    साहिबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते रेलवे के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, साहिबगंज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज रेल पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। साहिबगंज, मिर्जाचौकी समेत बिहार सीमा से सटे सभी रेलवे स्टेशनों और गुजरने वाली ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।

    रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी परिस्थिति में अवैध हथियार, शराब, नकदी और प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन न हो। इसी के तहत आरपीएफ (रेल सुरक्षा बल) और जीआरपी (सरकारी रेलवे पुलिस) की संयुक्त टीम लगातार जांच अभियान चला रही है। ट्रेनों में सफर कर रहे संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और उनके सामानों की गहन जांच की जा रही है।

    चुनाव के दौरान शराब और पैसे का बेजा इस्तेमाल होता है। बिहार में शराबबंदी है। तस्करी के माध्यम से बिहार में दूसरे राज्यों से शराब की आर्पूित की जाती है। इसे रोकने के लिए बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में तलाशी ली जा रही है। 

    जीआरपी थाना प्रभारी धनंजय कुमार ने बताया कि हर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए पूरा विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन मालदा रेल मंडल के अंतर्गत आता है, जहां से झारखंड और बंगाल की ओर से बिहार के भागलपुर जाने वाली कई ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

    बता दें कि बिहार में प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इस बीच रेल पुलिस प्रशासन चुनावी अवधि में किसी भी अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी में जुटा हुआ है।