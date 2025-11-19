Pm Kisan Samman Nidhi को लेकर झारखंड के 70 हजार किसान उत्साहित, खाते में आएगी दो हजार की खुशी

जागरण संवाददाता, बरहड़वा (साहिबगंज)। PM Kisan 21st installment: साहिबगंज समेत झारखंड के किसानों के लिए आज बुधवार का दिन खास रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े साहिबगंज के पंजीकृत करीब 70 हजार लाभार्थियों किसानों के खाते में राशि आएगी।

अदरसल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। यानी सभी पात्र किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि, जिन लोगों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। उनकी राशि अटक सकती है।

गौरतलब हो कि 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक किसानों को 20 किश्तें मिल चुकी है।