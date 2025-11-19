Language
    Pm Kisan Samman Nidhi को लेकर झारखंड के 70 हजार किसान उत्साहित, खाते में आएगी दो हजार की खुशी

    By Abhijeet Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:37 AM (IST)

    PM Kisan: साहिबगंज जिले के लगभग 70 हजार किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त उनके खातों में जमा की जाएगी। कृषि मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनकी राशि अटक सकती है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उन्हें खेती में मदद मिलती है।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होगी।

    जागरण संवाददाता, बरहड़वा (साहिबगंज)। PM Kisan 21st installment: साहिबगंज समेत झारखंड के किसानों के लिए आज बुधवार का दिन खास रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े साहिबगंज के पंजीकृत करीब 70 हजार लाभार्थियों किसानों के खाते में राशि आएगी।

    अदरसल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। यानी सभी पात्र किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि, जिन लोगों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। उनकी राशि अटक सकती है।

    गौरतलब हो कि 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक किसानों को 20 किश्तें मिल चुकी है।

    6 हजार रुपये की राशि किसानों को प्रति वर्ष दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। झारखंड में लगभग 23.65 लाख किसानों को योजना का लाभ मिलता है।

    साहिबगंज के करीब 70 हजार किसान शामिल हैं। लाभुक किसानों में सबसे अधिक साहिबगंज प्रखंड के ही हैं। उसके बाद उधवा प्रखंड के 11291, बरहड़वा प्रखंड के 10778 किसान निबंधित हैं।

    इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती कार्यो में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसे लेकर किसानों में खुशी की लहर है।

    केंद्र सरकार की यह पहल  छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी खेती-जरूरतों में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।