NTPC से देश है रोशन, 50 वर्ष की यात्रा में स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार की नई दिशा

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका कायम रखी है। वर्तमान में एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता लगभग 79,930 मेगावाट है, जिससे यह भारत की कुल बिजली आवश्यकताओं का करीब 25 प्रतिशत आपूर्ति करती है। एनटीपीसी (NTPC Limited) की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 400 अरब यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन कर देश को रोशन रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोयला आधारित संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) लगभग 77 प्रतिशत रहा, जो उत्पादन दक्षता का प्रतीक है। एनटीपीसी देशभर में पारंपरिक के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भी बिजली उत्पादन कर रही है।

कंपनी में वर्तमान समय में लगभग 16,600 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो देश को निरंतर विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में जुटे हैं। सरकार के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में भी एनटीपीसी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में एनटीपीसी फरक्का ने शुक्रवार को अपना 51वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परियोजना प्रमुख देबव्रत कर ने की। उन्होंने एनटीपीसी फरक्का के निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कर्मचारियों से समर्पण और नवाचार की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि कंपनी अपनी नेतृत्व स्थिति को और मजबूत बना सके।

इसके बाद सीएमडी ने कारपोरेट सेंटर से लाइव प्रसारण के माध्यम से कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन के विविधीकरण पर बल देते हुए परमाणु, सौर और अन्य सतत ऊर्जा स्रोतों पर एनटीपीसी के फोकस को रेखांकित किया। सीएमडी ने बताया कि अब कंपनी की स्थापित क्षमता 88 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।

स्वर्ण जयंती वर्ष को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं में 63,000 से अधिक पौधे लगाए गए। इससे पूर्व निवेदिता भवन (एफएचसी) से स्मृति वन (टीटीएस) तक वाकथान का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।