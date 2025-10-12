Language
    मतांतरण के उद्देश्य से किशोरी को बुर्का पहना बंगाल ले जा रहा मुस्लिम युवक, साहिबगंज में गिरफ्तार 

    By Abhijeet Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:55 PM (IST)

    बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान एक मुस्लिम युवक और नाबालिग लड़की मिली। लड़की के लापता होने की रिपोर्ट हरियाणा में दर्ज है। लड़की द्वारा दिखाया गया आधार कार्ड फर्जी प्रतीत होता है, जिस पर रेशमा खातून नाम है। असली आधार कार्ड में नाम अलग है। लड़की के परिवार को सूचित कर दिया गया है, उनके आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर बरहड़वा संजीव कुमार। (फोटो जागरण)

    अभिजीत कुमार, बरहड़वा (साहिबगंज)। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाली एक हिंदू किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर विवाह व मतांतरण की मंशा से ट्रेन से अपने साथ बंगाल ले जा रहे एक मुस्लिम युवक को आरपीएफ ने साहिबगंज के बरहड़वा में गिरफ्तार किया है।

    आरोपित की पहचान बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के शुरून निवासी साहेल अली के रूप में हुई है। वह नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर अपने साथ ट्रेन से बंगाल ले जा रहा था। उसने मतांतरण के उद्देश्य से किशोरी के नाम में भी परिवर्तन करा दिया था।

    सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़ित किशोरी मूलत: नेपाल की रहने वाली है। उसके पिता हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 24 स्थित नाटोपुर तोताराम चौक के एक होटल में खाना बनाने का काम करते हैं, जबकि मां घरेलू काम करती है। उसके पिता ने नाटोपुर गुरुग्राम में नौ अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

    पीड़िता के परिवार के लोगों के अनुसार, आरोपित साहेल अली भी उसके घर के सामने ही रहता था। इसी क्रम में किशोरी से उसकी जान पहचान हुई थी। बाद में साहेल ने किशोरी को झांसे में लेकर उसे अपने साथ भगाने की साजिश रच डाली।

     रेशमा खातून के नाम से बनवाया फर्जी आधार कार्ड

    पीड़ित किशोरी ने बताया कि साहेल अली तीन दिन पहले नौ अक्टूबर को उसे शादी का झांसा देकर पहले दिल्ली में अपने एक दोस्त के यहां ले गया था। वहां उसने कुछ लोगों के सहयोग से उसका एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें असली नाम के बजाय उसका नाम रेशमा खातून लिखवा दिया।

    गुरुवार रात सालेम उसे बुर्का पहनाकर दिल्ली स्टेशन लेकर आया। उसने पहले कटिहार जाने का टिकट कटाया था, लेकिन बाद में झारखंड होकर असम जानेवाली ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हो गया। रास्ते में साहेल अली ने अपने मामा समेत परिवार के कई लोगों से फोन पर बातचीत की।

    मामा ने उसे लड़की को लेकर आने से मना किया। इसके बाद मामा को साहेल ने बताया कि वह लड़की को लेकर कोलकाता चला जाएगा, जबकि साहेल ने उसे मुंबई चलने को कहा, ताकि उन दोनों को कोई खोज नहीं सके।

    इसके बाद उसे साहेल की मंशा पर संदेह हुआ और शुक्रवार रात बरहड़वा स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल के रुकते ही वह ट्रेन से उतर गई। इसके बाद साहेल भी उसके पीछे-पीछे मान-मनौव्वल के लिए उतर गया। दोनों में चल रही खींचतान और मान-मनौवल को देख आरपीएफ के जवानों को संदेह हुआ।

    पूछताछ में लड़की ने पूरी बात बता दी। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर लड़की के माता-पिता को फोन से सूचना दी गई। रविवार देर शाम किशोरी के माता-पिता के बरहड़वा पहुंचने के बाद लड़की को उनके हवाले कर दिया गया, जबकि आरोपित युवक को पुलिस को सौंप दिया गया।

    बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर गश्ती के दौरान शुक्रवार की रात एक युवक व एक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। छानबीन के क्रम में पता चला कि उक्त लड़की की गुमशुदगी का सनहा हरियाणा के एक थाने में दर्ज कराया गया है। पूछताछ के क्रम में लड़की ने जो आधार दिया है वह प्रथम दृष्टया फर्जी है। उसपर रेशमा खातून अंकित है जबकि उसके मूल आधार कार्ड में उसका नाम कुछ और है। लड़की के स्वजनों को सूचना दी गई है। उनके आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    -संजीव कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर, बरहड़वा पोस्ट