साहिबगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या
बरहेट थाना क्षेत्र के केशाफूली में पुलिस ने एक बंद कोयला खदान से जितेन्द्र मुंडा का शव बरामद किया। प्रेम-प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र का जितेन्द्र अपनी प्रेमिका से मिलने मुग्दी गांव गया था। प्रेमिका के पति और उसके साथियों ने लाठी-डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी और शव को खदान में फेंक दिया।
संवाद सहयोगी, बरहेट(साहिबगंज)। बरहेट थाना क्षेत्र के केशाफूली स्थित बंद पडे कोयला के अवैध खदान से 25 वर्षीय जितेन्द्र मुंडा का शव पुलिस ने बरामद किया गया है।
मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस मामला में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को बरहेट थाना पुलिस को सूचना मिली कि बरहेट थाना प्रभारी पवन कुमार, अशोक कुमार सिंह, विटूटू कुमार साह पुलिस दलबल के साथ केशाफूली गांव के बंद पड़े कोयला खदान से शव को बरामद किया।
जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो शव की पहचान जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के जितेंद्र मुंडा के रूप में हुई। वहीं, घटनास्थल से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद किया है। जिसका नंबर जेएच 18 जे 4080 है। जिसे पुलिस ने खदान से उठाया है। इस मामले में थाना पुलिस ने गांव के चार लोगों को हिरासत में लिया है।
साहिबगंज से पहुंचा था प्रेमिका से मिलने के मुग्दी गांव
जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के जितेंद्र मुड़ा 16 अक्टूबर को मुग्दी गांव की कथित प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा हुआ था। मामले की जानकारी उसके पति को मिली व वह भी घर पहुंच गया और सभी लोगों ने एक साथ रात में खाया पिया और उसे उसने अपने अन्य तीन साथी मुग्दी बाबुधन हेम्ब्रम ,सुनील हांसदा भून्डो हांसदा के साथ मिलकर सभी ने डंडे लाठी से मारकर हत्या कर शव को प्लास्टिक में लपेटकर किमी दूर जंगल मुकदी कैसा पुली ले जाकर अवैध खदान में शव के साथ मोटरसाइकिल को भी फेंक दिया गया।
क्या कहा थाना प्रभारी ने
थाना प्रभारी बरहेट पवन कुमार ने बताया कि पूर्व में भी कथित प्रेमी मुग्दी गांव आता जाता था तथा अपनी प्रेमिका से मिलता था। वहीं, मामले को लेकर प्रेमिका के पति सहित अन्य तीन लोगों ने लाठी डंडा से पीट-पीट हत्या कर दी थी, जिसका उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।