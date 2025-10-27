साहिबगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या

संवाद सहयोगी, बरहेट(साहिबगंज)। बरहेट थाना क्षेत्र के केशाफूली स्थित बंद पडे कोयला के अवैध खदान से 25 वर्षीय जितेन्द्र मुंडा का शव पुलिस ने बरामद किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस मामला में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को बरहेट थाना पुलिस को सूचना मिली कि बरहेट थाना प्रभारी पवन कुमार, अशोक कुमार सिंह, विटूटू कुमार साह पुलिस दलबल के साथ केशाफूली गांव के बंद पड़े कोयला खदान से शव को बरामद किया।

जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो शव की पहचान जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के जितेंद्र मुंडा के रूप में हुई। वहीं, घटनास्थल से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद किया है। जिसका नंबर जेएच 18 जे 4080 है। जिसे पुलिस ने खदान से उठाया है। इस मामले में थाना पुलिस ने गांव के चार लोगों को हिरासत में लिया है।

साहिबगंज से पहुंचा था प्रेमिका से मिलने के मुग्दी गांव जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के जितेंद्र मुड़ा 16 अक्टूबर को मुग्दी गांव की कथित प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा हुआ था। मामले की जानकारी उसके पति को मिली व वह भी घर पहुंच गया और सभी लोगों ने एक साथ रात में खाया पिया और उसे उसने अपने अन्य तीन साथी मुग्दी बाबुधन हेम्ब्रम ,सुनील हांसदा भून्डो हांसदा के साथ मिलकर सभी ने डंडे लाठी से मारकर हत्या कर शव को प्लास्टिक में लपेटकर किमी दूर जंगल मुकदी कैसा पुली ले जाकर अवैध खदान में शव के साथ मोटरसाइकिल को भी फेंक दिया गया।