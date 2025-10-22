जुआ खेलने से रोका तो सौतेले भाई को लाठी से पीट-पीटकर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस
राजमहल थाना क्षेत्र के चांय टोली में धर्मा महतो की उसके सौतेले भाई गुड्डू महतो ने लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी, क्योंकि धर्मा ने उसे जुआ खेलने से रोका था। वहीं, राधानगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बेलाल मोमिन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, राजमहल (साहिबगंज)। राजमहल थाना क्षेत्र के चांय टोली में हीरालाल महतो के 24 वर्षीय पुत्र धर्मा महतो की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। धर्मा के सौतेले बड़े भाई गुड्डू महतो ने इस घटना को अंजाम दिया। गुड्डू महतो अपने घर के पास दीपावली पर जुआ का खेल करा रहा था।
धर्मा महतो ने विरोध जताया तो गुड्डू महतो ने लाठी से पीट पीट पर बुरी तरह घायल कर दिया। आसपास के लोग व स्वजन इलाज के लिए उसे अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
गौरतलब हो कि राधानगर थाना क्षेत्र की दक्षिण सरफराजगंज पंचायत के मनिहारीटोला (भट्ठा) के बहियार में सोमवार को जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर खूनखराबा हुआ। इसमें 48 वर्षीय बेलाल मोमिन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई।
14 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
इसी घटना में बेलाल मोमिन के छोटा भाई 45 वर्षीय जलाल मोमिन को भी चाकू लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सालेहा बीवी के बयान पर हाफिजुद्दीन मोमिन समेत 14 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
बताया जाता है कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे बेलाल मोमिन और उसके भाई जलाल मोमिन दक्षिण सरफराजगंज मौजा के दाग नंबर 2808 में ट्रैक्टर से खेत जुतवाने गए थे। आरोप है कि हाफिजुद्दीन मोमिन, जोहर अलि मोमिन, जियाउर मोमिन, जियारत मोमिन, सरीफन बीबी, हाबीब मोमिन सहित 14 लोग एकजुट होकर हरवे हथियार से लैस होकर पहुंचे और खेत जोतने से मना किया।
इतने में दो पक्षों के बीच तू-तू-मैं-मैं होने लगा। आरोप है कि उन लोगों ने बेलाल मोमिन तथा उसके पक्ष के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। एक व्यक्ति ने बेलाल मोमिन के पेट में चाकू घोंप दिया तथा उसके भाई जलाल मोमिन पर भी चाकू तथा हंसुआ से वार किया। इससे दोनों पूरी तरह लहुलुहान हो गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।