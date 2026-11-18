संवाद सहयोगी, राजमहल (साहिबगंज)। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)चल रहा है। SIR के तहत नाम जुड़वाने के लिए आज 1ॅ8 नवंबर को आखिरी विशेष कैंप लगाया जा रहा है। जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे आवेदन दे सकते हैं।

वैसे भारतीय नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरी हो चुकी है, वे इस कैंप में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फार्म-6 भरकर जमा करना होगा। राजमहल समेत पूरे झारखंड के सभी विधानसभा के मतदान केंद्रों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कैंप लगेगा।