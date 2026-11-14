महंगा फर्स्ट AC टिकट भी नहीं दिला पाया सुरक्षा! साहिबगंज स्टेशन पर ट्रेन से महिला यात्री का बैग छीनकर भागा

संवाद सहयोगी, साहिबगंज। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मंगलवार तड़के हावड़ा-जमालपुर 13071 एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला यात्री का बैग छीनकर एक उचक्का फरार हो गया। पीड़िता की पहचान कोलकाता निवासी श्रुति मिश्रा के रूप में हुई है।

श्रुति के अनुसार, वह ट्रेन के ए वन कोच में सीट संख्या 51 पर यात्रा कर रही थीं। मंगलवार सुबह ट्रेन साहिबगंज स्टेशन पहुंची, तभी बोगी में अंधेरे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति उनके हाथ से बैग छीनकर नीचे कूद गया और भाग निकला।