Railway Alert: नन-इंटरलाकिंग कार्य के चलते जयनगर–हावड़ा एक्सप्रेस अब बदले रास्ते से, बर्धमान-तीनपहाड़ मेमू रद, पैसेंजर ट्रेन शार्ट-टर्मिनेट

    By Dev Aryan Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    Indian Railway Latest Update: रेलवे ने नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस का मार्ग बदल दिया है। बर्धमान-तीनपहाड़ मेमू को रद्द कर दिया गया है, और कुछ पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें।

    वाया दुमका चलेगी हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन अंतर्गत आने वाले पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर 27 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक नन-इंटरलाकिंग कार्य किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के समय एवं मार्ग में बदलाव किया गया है।

    रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को सुचारू बनाने के लिए ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट एवं शॉर्ट-टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार 63063/63064 बर्धमान-तीनपहाड़ मेमू ट्रेन को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।

    वहीं 29 नवंबर को जयनगर–हावड़ा एक्सप्रेस को उसके निर्धारित मार्ग की बजाय भागलपुर–दुमका मार्ग से डायवर्ट कर हावड़ा भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त 5403 जमालपुर–रामपुरहाट पैसेंजर के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन 29 नवंबर को साहिबगंज से शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिनेट की जाएगी, जिससे यह अपनी संपूर्ण दूरी तय नहीं कर पाएगी।

    रेलवे ने माना है कि इस कार्य के दौरान यात्रियों को असुविधा हो सकती है। इसके लिए खेद जताते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें, तभी यात्रा करें।

    रेलवे ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव आवश्यक हैं।