साहिबगंज पहुंचे 6 देशों के 19 विदेशी पर्यटक, जामा मस्जिद और मोती झरना की खूबसूरती देख हुए मंत्रमुग्ध

संवाद सहयोगी, तालझारी (साहिबगंज)। झारखंड के साहिबगंज जिले के मंगलहाट स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद एवं बाराद्वारी शुक्रवार को विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहा। जलमार्ग से कोलकाता से बनारस की यात्रा पर निकले 19 विदेशी पर्यटक यहां पहुंचे।

पांडव नामक संस्था के शिप मैनेजर सिद्धार्थ एवं दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे पर्यटकों में जर्मनी से एक, माल्टा से एक, फ्रांस से दो, ऑस्ट्रेलिया से चार, कनाडा से पांच और यूनाइटेड किंगडम से छह पर्यटक शामिल थे।

सभी पर्यटकों ने मुगलकालीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर जामा मस्जिद और बाराद्वारी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की वास्तुकला और खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे और मोबाइल फोन में कैद किया। पर्यटकों ने इस ऐतिहासिक धरोहर की जमकर सराहना की।