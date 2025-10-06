Language
    साहिबगंज में मोती महल सहित आधा दर्जन होटलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, मचा हड़कंप

    By Pranesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान पनीर और तेल के नमूने लिए गए साथ ही कुछ अनियमितताएं भी पाई गईं। एक मिठाई की दुकान में खराब लड्डू पाए जाने पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। कोटपा एक्ट के तहत गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया।

    गुटखा बरामदी को लेकर छापेमारी करते पदाधिकारी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, साहिबगंज। शहर में संचालित आधा दर्जन से अधिक होटलों, रेस्टोरेंट में खाद सुरक्षा के मद्देनजर छापेमारी अभियान चलाया गया।

    चूंकि अभी पूजा का माहौल है, इस वजह से जिला प्रशासन के आदेश पर खाद सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने सीएस डॉ. रामदेव पासवान के संग छापेमारी अभियान चलाया।

    होटलों से पनीर,तला हुआ तेल का सैंपल उठाया गया। टीम का मानना है कि इन होटलों में खाद पदार्थ का सेवन करने वाले लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। टीम ने जेएनराय रोड स्थित मोती महल, कलिंगा इंटरनेशनल होटल,स्वाद रेस्टोरेंट को देखा।

    मोतीमहल होटल में पाया गया कि वेज चापिंग बोर्ड में नॉन वेज रखा गया है जो गलत है। यहां से पनीर व तला हुआ तेल सैंपल उठाया गया है। कलिंग में कर्मी यूनिफार्म नहीं पहने हुए पाए गए। स्वाद रेस्टोरेंट से पनीर का सैंपल लिया गया।

    गोपालपुल के पास जद्दू मिठाई दुकान में लड्डू खराब पाया गया जिसे पुल के नीचे फेंक दिया गया। महाराजा मिष्ठान भंडार की व्यवस्था ठीक पाया गया। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जिन होटलों से सैंपल लिए गए है सभी को रांची भेज दिया गया।

    रांची से रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा। यदि खाने पीने वाले चीजों में गड़बड़ी पायी जाती तो उक्त होटल संचालक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कोटपा एक्ट का अमल कराने को लेकर कई दुकानों में गुटखा सहित अन्य को लेकर छापेमारी की गई और आर्थिक दंड भी लगाए गए।

    जिला सदर अस्पताल के प्रांगण में स्थित दुकान, झरना कॉलोनी में छापेमारी की गई। कुल आठ लोगों से कोटपा के उल्लंघन में गुटखा रखने पर 1450 रुपया जुर्माना लगाया गया। आगे से दुकान में बेचने की मनाही कह छोड़ दिया गया।