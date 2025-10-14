Aadhaar Card: हजार रुपये में बना दिया फर्जी आधार, हिंदू किशोरी बनी मुस्लिम बालिग

संवाद सहयोगी, बरहड़वा (साहिबगंज)। हरियाणा के सेक्टर 24 गुरुग्राम नाटोपुर तोताराम चौक की रहनेवाली 13 साल की हिंदू नाबालिग लड़की व उसको भगाने तथा मतांतरण के प्रयास के आरोपित पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के शुरून के साहेल अली को सोमवार को हरियाणा की पुलिस अपने साथ लेकर चली गई।

आरोपित को वहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा तथा किशोरी की मेडिकल जांच कराई जाएगी। उधर, अपनी बेटी को सकुशल पाकर किशोरी के माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। क्या है मामला? साहेल अली ने किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उसे लेकर वहां से फरार हो गया। किशोरी की वास्तविक उम्र मात्र 13 साल है लेकिन युवक ने 18 साल की रेशमा खातून के नाम से आधार कार्ड बनवा लिया। बंगाल ले जाकर किशोरी का मतांतरण कराने की योजना थी।

हालांकि, रास्ते में ही किशोरी को साजिश की भनक लग गई और मौका देखकर बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर वह उतर गई। उसे समझाने बुझाने के लिए साहेल अली भी उतर गया। इसी क्रम में गश्ती कर रहे आरपीएफ कॉन्स्टेबल अनिल कुमार व प्रलयंकर कुमार की नजर दोनों पर पड़ी।

कॉन्स्टेबल दोनों को हिरासत में लेकर आरपीएफ पोस्ट पहुंचे। मामले की छानबीन शुरू की तो पूरा भेद खुल गया। इसके बाद बच्ची के स्वजन के साथ-साथ संबंधित थाने की पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। वहां से स्वजन व पुलिस पदाधिकारी सड़क मार्ग से पहुंचे और सोमवार को दोनों को लेकर चले गए। किशोरी नेपाली मूल की है।