Jharkhand: साहिबगंज में बबलू कबाड़ीवाला के घर ED का छापा, परिवार के सदस्यों को लाया गया थाना
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के साहिबगंज में बबलू कबाड़ी के आवास पर छापा मारा। ईडी की टीम बिहार नंबर की गाड़ी में पहुंची और सीधे बबलू कबाड़ी के घर पर तलाशी शुरू कर दी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, साहिबगंज। नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में तिलकधारी कुआं के पास रहने वाले कबाड़ी कारोबारी संतोष कुमार गुप्ता उर्फ बबलू के यहां शनिवार की रात करीब पौने दस बजे राजस्व खुफिया निदेशालय की तीन सदस्यीय टीम पहुंची।
टीम ने घर में घुसकर छानबीन शुरू की। टीम ने अपने आगमन की सूचना नगर थाना को दी। इसके बाद नगर थाने की पुलिस वहां सुरक्षा के लिए जमी हुई थी। परिवार के सभी सदस्यों को नगर थाना लाया गया है।
टीम बिहार नंबर की इनोवा गाड़ी से पहुंची। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह टीम पटना से आयी है। गौरतलब हो कि 19 अगस्त को गोवा ईडी की एक टीम ने उसके यहां छापेमारी की थी। छापेमारी सुबह सात बजे शुरू हुई थी जो रात करीब 10 बजे तक चली थी। टीम कुछ दस्तावेज जब्त कर ले गई थी।
बाद में ईडी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने 19 अगस्त 2025 को निबू विंसेंट और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित एक मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।
इस दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, कई डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रानिक स्टोरेज बरामद और जब्त किए गए। साथ ही धन शोधन गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया।
जिम्बाब्वे के नागरिक तारिरो मंगवाना को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। गोवा स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोपित को तीन दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। छापेमारी के बाद बबलू कबाड़ी वाले को ईडी ने समन भेजकर गोवा बुलाया था और कड़ी पूछताछ की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।