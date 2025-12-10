हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार-झारखंड का शुरू हुआ सीमांकन, बैजनाथपुर दियारा पहुंचे अंचलाधिकारी

काम धाम छोड़कर ब्लाक आते हैं। अपनी समस्या पदाधिकारी को बताते हैं कि मापी कराकर हमारी जमीन को दिला दिया जाए। आज कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते तीन साल बीत गए। एक बार भी जिला प्रशासन की तरफ से मापी करने के लिए संज्ञान नहीं लिया। आज स्थिति यह हो गई है कि अपने खेत पर दूसरे लोग कब्जा कर जोत तक फसल उपजा रहा हैं। बोलने पर जान से मारने की धमकी देता है। जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। - रघुनाथ मंडल, किसान

1975 में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। हमारे पास वैध रसीद व मैप है। इस मौजा में हम 105 किसान हैं जिनका एक हजार से अधिक बीघा जमीन दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बहुत दिनों तक अपने खेती करते थे लेकिन बाढ़ का पानी घटने के बाद दबंगों द्वारा जमीन पर पिछले 25 साल से कब्जा कर लिया है। हम सीधे साधे किसान हैं। जान का डर लगा रहता है। जिला प्रशासन एक बार साथ दे तो मापी हो जाएगी। उन लोगों के पास कोई पेपर नहीं है। - शिव दयाल सिंह, पूर्व मुखिया

किसानों ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की है। आवेदन पर विचार किया जाएगा। एक टीम बनाकर जमीन की मापी जल्द करा दी जाएगी। किसानों को इंसाफ जरूर मिलेगा। यदि किसानों के पास जमीन का पेपर है तो, किसान को बुलाकर एक बार विचार विमर्श किया जाएगा। - बासुकीनाथ टुड्डू, अंचलाधिकारी, सदर प्रखंड