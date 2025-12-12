Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar-Jharkhand Border: गहमागहमी के बीच बिहार-झारखंड का सीमांकन शुरू, पुलिस बल तैनात करने की मांग

    By Shiv Shankar Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार और झारखंड का जिला प्रशासन सीमांकन के लिए सक्रिय हो गया है। कर्मचारियों की टीम बनाकर सीमा पर भेजा गया। स्थानीय लोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार-झारखंड का सीमांकन शुरू

    जागरण संवाददाता, साहिबगंज। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों राज्य का जिला प्रशासन हरकत में आ चुका है। कर्मचारियों की टीम बनाकर बिहार के बैजनाथपुर, बाबुपर व जिला के मखमलपुर भेजा गया। 

    हालांकि, स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से तीन दिन तक मापी नहीं हुई। चौथे दिन शुक्रवार को दोनों जिला के कर्मचारी व अमीन पूरी तैयारी के साथ सीमा पर पहुंचे।

    कारगिल स्कूल से मापी शुरू

    चौथे दिन मनिहारी के कर्मचारी पुलिस बल के साथ मापी स्थल पर पहुंचे। इसके बाद कारगिल स्कूल से मापी शुरू हुई। मापी दक्षिण दिशा की तरफ हुई। 

    एक कर्मचारी का कहना है कि सीमांकन का नक्शा बिहार सरकार में 1954 का है। नक्शा से प्लाट को अलग नहीं किया गया। मापी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समस्या आएगी। यह मापी वहां से उठाया गया है जहां से 2018 में तीन मौजा के सीमांकन पर पिलर गाड़ा गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध

    मापी शुरू होने के साथ विरोध शुरू हो गया। किसी ने कहा कि यहां से क्यों मापी उठाया गया तो किसी ने कुछ कहने लगे। दोनों तरफ के कर्मचारियों ने किसानों से कहा कि अपना अपना खेत का पेपर लेकर तैयार रहे। 

    जिला के कर्मचारियों ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों से बात कर सुरक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा।