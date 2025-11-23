Language
    पिता के बेइज्जती का बदला लेने के लिए नाबालिग बना क्रिमिनल, गोली मारकर गुलशन की कर दी हत्या

    By Dev Aryan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    साहिबगंज में गुलशन कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। नाबालिग ने अपने पिता के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए गुलशन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया है। इस मामले में नाबालिग के सहयोगी पवन पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, साहिबगंज। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा पचगढ़ निवासी गुलशन कुमार उर्फ मुंशी की हत्या मामले में पुलिस की जांच टीम ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया है साथ ही कट्टा उपलब्ध कराने वाला पवन पासवान को भी गिरफ्तार किया है।

    इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि मिथुन मुसहर बड़ा पंचगढ़ निवासी ने 21 नवंबर की रात्रि आवेदन के माध्यम से सूचना दिया कि पचगढ़ में बहुभुज में गए उनके भाई गुलशन कुमार उर्फ मुंशी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया है।

    जिस पर जिरवाबाड़ी पुलिस ने कांड संख्या 240/ 25 के तहत मामला दर्ज किया गया । इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।

    गठित टीम ने छापेमारी करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। साथ ही उसके सहयोगी पवन कुमार पासवान को भी गिरफ्तार किया गया।

    पूछताछ के क्रम में पता चला कि हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का कट्टा नाबालिग ने एक घर के पीछे कुएं में फेंक दिया है। पुलिस ने चुंबक के माध्यम से कट्टा को निकाला और जब्त कर लिया।

    पूर्व में गुलशन कुमार ने नाबालिग के पिता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था साथ ही बेवजह नाबालिग को भी परेशान करता था और मारपीट करता था। जिससे बदला लेने के लिए नाबालिग ने कुछ महीना पूर्व देसी कट्टा अपने सहयोगी से लिया था और बहुभोज के दिन भी नाबालिग के साथ गुलशन ने मारपीट किया था इसके बाद आवेश में आकर नाबालिग ने गुलशन की गोली मारकर हत्या कर दी।

    छापेमारी के दौरान नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह, गंगा नदी थाना प्रभारी लव कुमार, एसआई अजीत लाकड़ा, संजय दुबे एवं शस्त्र बल मौजूद थे।