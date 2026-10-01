वियतनाम में योग शिक्षक राजा कुमार की मौत, शव झारखंड लाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

राज्य ब्यूरो, रांची। वियतनाम में योग शिक्षक राजा कुमार के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को झारखंड लाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राजा कुमार के भाई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर शव को जल्द से जल्द झारखंड लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

याचिका अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि वियतनाम में निधन के बाद राजा कुमार का पार्थिव शरीर वहां है और उसे जल्द झारखंड लाया जाना जरूरी है। याचिका में राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा की ओर से विदेश मंत्रालय को लिखे गए पत्र का भी उल्लेख किया गया है। सांसद ने पत्र के माध्यम से विदेश मंत्रालय से राजा कुमार के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।