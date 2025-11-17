Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है हाई बीपी, माइग्रेन और ब्रेन फाग की समस्या, जानें इससे बचाव के उपाय

    By Anuj Tiwari Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:22 PM (IST)

    सर्दियों में सिरदर्द, चक्कर, हाई बीपी और माइग्रेन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठंड लगने से सिर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे दर्द होता है। शरीर गर्मी बचाने के लिए रक्त वाहिनियों को सिकोड़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है। ठंड, कम धूप और मोबाइल की ब्लू लाइट से माइग्रेन बढ़ता है। डिहाइड्रेशन से दिमाग में रक्त प्रवाह कम होता है। बचाव के लिए सिर ढकें, धूप लें, पानी पिएं और मोबाइल का इस्तेमाल कम करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    अनुज तिवारी, रांची । सर्दियां आते ही लोगों में सिरदर्द, चक्कर, हाई बीपी, माइग्रेन और ब्रेन फाग जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। मौसम बदलने पर दिमाग और नसों का व्यवहार भी बदलता है, लेकिन आम लोग इसे समझ नहीं पाते। क्यों ठंड लगते ही सिर में दर्द बढ़ता है, मोबाइल क्यों दिमाग थकाता है, नींद की कमी मानसिक स्वास्थ्य को क्यों झकझोर देती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन्हीं अहम सवालों पर दैनिक जागरण ने सदर अस्पताल के न्यूरोसर्जन डा. विकास कुमार से बात की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश।

    सवाल: ठंड लगते ही सिर में टाइट बैंड जैसा दर्द क्यों होता है?
    जवाब: सर्द हवा सिर की मांसपेशियों को अचानक सिकोड़ देती है, जिससे ट्राइजेमिनल नस में जलन होती है और टाइट बैंड जैसा सिरदर्द महसूस होता है। बाहर जाते समय सिर ढकें और ठंडी हवा सीधे सिर पर न लगने दें।

    सवाल: सर्दियों में बीपी अचानक क्यों बढ़ जाता है?
    जवाब: ठंड में शरीर गर्मी बचाने के लिए रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है। इससे प्रेशर बढ़ता है। साथ ही नाइट्रिक आक्साइड कम बनता है, जो बीपी को और ऊपर ले जाता है। बीपी के मरीजों को सुबह की ठंड से बचना चाहिए, नियमित मानिटरिंग करें और धूप निकलने के बाद ही हल्की वाक करें।

    सवाल: सुबह-सुबह स्ट्रोक के केस ज्यादा क्यों आते हैं?
    जवाब: सुबह के समय एड्रेनालाईन और कार्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे बीपी तेजी से चढ़ता है और खून में थक्का बनने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ठंड में सुबह की अत्यधिक मेहनत या तनाव से बचें और दवाइयां समय पर लें।

    सवाल: ठंडी हवा में सिर के पीछे झटका जैसा दर्द क्यों होता है?
    जवाब: ठंडी हवा आक्सिपिटल नस पर झटका देती है। यह नस गर्दन से सिर तक जाती है और इसके प्रभावित होने पर तेज या पूरे सिर में फैलने वाला दर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्दन और सिर को गर्म रखें, हवा के सीधे संपर्क से बचें।
    dr.
    सवाल: माइग्रेन वालों के लिए सर्दियां ज्यादा परेशान करने वाली क्यों?
    जवाब: ठंड, कम धूप और मोबाइल की ब्लू लाइट, ये तीनों सेरोटोनिन कम करते हैं, जिससे माइग्रेन की गतिविधि बढ़ जाती है। धूप लें, मोबाइल स्क्रीन कम देखें और ठंड में सिर को गर्म रखें, गर्म कपड़े से ढक कर रखें।

    सवाल: सर्दियों में पानी कम पीने से दिमाग भारी क्यों लगता है?
    जवाब: हल्की डिहाइड्रेशन भी दिमाग में रक्त प्रवाह कम कर देती है, जिससे भारीपन, सुस्ती और सिरदर्द होता है। दिनभर में 6–8 गिलास पानी जरूर पिएं, भले सर्दी में प्यास कम लगे।

    सवाल: ठंड में अचानक चक्कर क्यों आते हैं?
    जवाब: ठंड से गर्म या गर्म से ठंडे कमरे में आने पर शरीर को संतुलन बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ सेकंड दिमाग को कम खून मिलता है और चक्कर आ सकता है। तापमान बदलते समय धीरे-धीरे चलें और अचानक बाहर न निकलें।

    सवाल: नींद खराब होने से सिरदर्द क्यों बढ़ जाता है?
    जवाब: नींद टूटने से बीपी और दर्द की पाथवे बढ़ जाती हैं, जिससे सिरदर्द गहरा होता है। सर्दियों में यह समस्या ज्यादा होती है। रात में मोबाइल दूर रखें, सोने का समय तय करें और पर्याप्त गर्माहट रखें।

    सवाल: ब्रेन फाग क्या होता है?
    जवाब: जब सोचने की क्षमता धीमी हो, ध्यान भटके, बातें याद न रहें और सिर भारी लगे तो इसे ब्रेन फाग कहते हैं। यानी दिमाग जागा हुआ भी हो, फिर भी पूरी गति से काम नहीं कर रहा। नींद पूरी लें, कम से कम सात घंटे की नींद लें, पानी पिएं और मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करें।