Automobile कारोबारी विनय सिंह से एसीबी ने जेल में की पूछताछ, निलंबित IAS चौबे के साथ वित्तीय लेन-देन पर भी पूछे सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन व शराब घोटाला के अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले के आरोपित आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से एसीबी के अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को जेल में पूछताछ की। न्यायालय से अनुमति के बाद एसीबी के अधिकारियों की टीम जेल में पूछताछ करने गई थी। कारोबारी विनय सिंह वर्तमान में हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद हैं। उनसे सर्वाधिक सवाल हजारीबाग में वन भूमि घोटाले में ही की गई है।

विनय चौबे के हजारीबाग के उपायुक्त के कार्यकाल में वन भूमि की रजिस्ट्री विनय सिंह व उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर हुई थी, जिसकी जांच एसीबी हजारीबाग की टीम कर रही है। एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह के बीच बैंक खाते में लेन-देन, विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में विनय सिंह के माध्यम से करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान सहित कई बिंदुओं पर एसीबी ने विनय सिंह से जानकारी लेने की कोशिश की।

एसीबी ने विनय सिंह से चौबे के काले धन के निवेश पर भी कई सवाल पूछे। उनसे वन भूमि घोटाले की आरोपित उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के ठिकाने की भी जानकारी लेनी चाही, जो वर्तमान में फरार हैं और उनकी खाेज में एसीबी के अधिकारी लगे हुए हैं।

एसीबी के सामने नहीं आ सका विनय सिंह का बेटा सनत सिंह विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में एसीबी ने दिल्ली में छापेमारी की थी, जहां उनका बेटा सनत सिंह मिला था। सनत सिंह से एसीबी ने पूछताछ की थी और उसे एसीबी की पूछताछ में शामिल होने के लिए एसीबी झारखंड के मुख्यालय में बुलाया गया था।